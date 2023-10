Cela ne fait que cinq jours Grand Patron 17 et les choses ont commencé à chauffer à l’intérieur de la maison de Salman Khan émission de télé-réalité animée. Cette fois, Bigg Boss a déclaré qu’il jouerait le rôle de favori et qu’il exposerait même les candidats, c’est-à-dire qu’il se ferait baiser IN YOUR FACE. Et c’est ce qui s’est produit. Eh bien, chaque année, Bigg Boss joue lui-même à un jeu. Et cette saison n’est pas différente.

Bigg Boss 17 : Ankita Lokhande, le jeu de Vicky Jain en semaine 1

Ankita Lokhande et Vicky Jain sont entrées en couple. Sur scène, Vicky a déclaré à Salman Khan qu’il en avait assez d’être celui qui clique tout le temps sur une photo d’Ankita avec ses fans et qu’il voulait créer sa propre identité. Ankita était d’accord avec la même chose. Depuis le premier jour, Vicky a interagi avec tout le monde à l’intérieur de la maison. Il a essayé de jouer à des jeux, de faire des farces aux gens et bien plus encore, mais Bigg Boss a tout supprimé en disant que tout avait fait ses preuves. Ankita a également des problèmes avec Vicky. Elle se sentait ignorée, mais ce n’était pas le cas. Il semble que Vicky soit restreinte par Bigg Boss et d’une manière ou d’une autre par Ankita.

Jusqu’à présent, Vicky Jain est l’une des candidates les plus appréciées de la maison. Les fans en ligne adorent sa personnalité joviale et la façon dont il incite également les gens à se battre. C’est un jeu et il joue, d’accord. La férocité d’Ankita Lokhande est également appréciée, mais sa possessivité envers Vicky est également remarquée par les fans. Elle a eu des différends avec beaucoup de gens et les a tous réglés également.

Bigg Boss 17 : Aishwarya Sharma et Neil Bhatt dans la semaine 1 dans l’émission de Salman Khan

Aishwarya et Neil ont connu une phase très calme tout au long de la semaine, à part quelques bagarres. Aishwarya Sharma s’est battue avec Anurag Dobhal. Neil ne s’était encore battu avec personne, mais le record a battu ce soir alors que même lui avait eu une altercation avec Vicky Jain. Neil Bhatt et Aishwarya Sharma semblaient en mode observation tout au long de la semaine et par conséquent, il y avait peu ou pas de contenu de leur part. Ils ont été qualifiés de candidats ennuyeux, jusqu’à ce que Bigg Boss fournisse une thérapie au couple Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, en les incitant à se battre avec Ankita et Vicky. Neil a observé que Vicky et Ankita manipulaient toute la maison en les incitant les unes aux autres et en résolvant également les bagarres.

Eh bien, BollywoodLife a mené un sondage sur X (anciennement Twitter), demandant à ses lecteurs quel couple Telly, Neil-Aish ou Ankita-Vicky, les internautes préféraient. Nous voici aujourd’hui en train de déclarer les résultats. Neil Bhatt et Aishwarya Sharma ont remporté le scrutin mais avec une petite marge. Neil et Aishwarya ont reçu 51,9 % du total des voix tandis que Vicky et Ankita ont reçu 48,1 % du total des voix. Jetez un œil à la capture d’écran des résultats du sondage ici :

Ce soir sur Bigg Boss 17 Weekend Ka Vaar, nous verrons Kriti Sanon, Tiger Shroff faire la promotion Ganapathe pendant que Kangana Ranaut fait la promotion de son prochain film Téjas. Voyons qui Salman réprimande ce week-end Ka Vaar.