Bigg Boss 17 : Ankita Lokhande veut quitter la série à cause du comportement de Vicky Jain ?

Grand patron 17: Ankita Lokhande semble regretter sa décision de participer à Grand chef avec son mari, Vicky Jain, dans deux jours. Pourquoi demandez-vous? L’actrice a été vue exprimant sa déception face à son mari, Vicky, et à quel point il est dépassé et impliqué avec tout le monde dans la maison à part elle, et quand il trouve de nouvelles personnes, il oublie tout. Ankita a été vue en train d’avoir cette conversation avec Isha Malviya à quel point Vicky est stupide, et elle n’a pas un bon pressentiment et veut juste quitter la série et partir.

Regardez la vidéo d’Ankita Lokhande pleurant alors qu’elle est en colère contre Vicky Jain et parle de quitter la série.

Ankita et Vicky sont l’un des couples les plus mis en valeur de la maison. En fait, Vicky a vraiment été une surprise, car il est plus engageant et impliqué qu’Ankita. Il y a beaucoup de débats sur la façon dont Vicky aurait dû entrer dans la série séparément, et son jeu aurait été encore plus fort.

Ce #vickyjain c’est mignon quand même, Sab bando me sabse acha lag rha hai #AnkitaLokhande il se porte également très bien, c’est comme ça que ça devrait être, Vicky sabse liaison acha banake Rakha hai, pic.twitter.com/X3IpWyRD8f Ankita Lokhande Jain (@ianky1912) 16 octobre 2023

Neil Bhatt et Aishwarya Sharma admettent être ennuyeux et non du matériel Big Boss.

Entre-temps, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin couple Neil Bhatt et Aishwarya ont été vus admettant qu’ils étaient ennuyeux dans la nouvelle promo. Aishwarya s’effondre même en disant qu’elle ne comprend pas ce qu’elle devrait faire dans la maison et qu’elle a différents types de sautes d’humeur. On se demande si ces deux couples parviennent ou non à survivre dans la maison. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.