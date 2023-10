Bigg Boss 17 : Ankita Lokhande reproche à Vicky Jain de lui avoir fait du mal ; les internautes les appellent la nouvelle Rubina Dilaik, Abhinav Shukla

Le drame dans Grand patron 17 la maison a commencé, et le premier candidat à la créer est Ankita Lokhande. Le Manikarnika l’actrice est très en colère contre son mari, Vicky Jain, pour lui avoir fait du mal et l’avoir laissée seule. Vicky et Ankita sont l’un des couples les plus populaires du monde. Grand chef maison, et voir Vicky la laisser toute seule et se mêler à tout le monde dans la maison a laissé Ankita se sentir seule et triste. Et finalement, elle confronte Vicky et lui dit que la raison pour laquelle elle est venue chez Big Boss était parce qu’elle savait qu’elle avait du soutien pour lui. Se disant fausse, Ankita dit qu’elle se sent seule car Vicky n’est nulle part pour elle.

Regardez la vidéo d’Ankita Lokhande pleurant devant Vicky Jain et mentionnant qu’elle regrette sa décision de participer à l’émission.

Vicky se rend compte qu’il a laissé Ankita seule, garde sa mère et l’écoute tranquillement. Pendant ce temps, les internautes sont mécontents de ce drame créé par Ankita et le qualifient de nouveau. Rubina Dilaik et Abhinav Shukla de la maison.

Un utilisateur de la vidéo a commenté : » Rubinav jaisa lag raha hai « . Un autre utilisateur a déclaré : « abhi toh 2din hi hue the didi aur 4 mahine rehna hain apko, fausse personnalité bnane lge hain sabh ». Un autre utilisateur a déclaré : « Drama chalu ho Gaya eska Rubina et abhinav vala… soch samjakar plan Kiya hai pura…. ». Alors que beaucoup prétendent que le combat est faux et qu’il est temps pour eux d’être RÉELS.

Ankita et Vicky sont même averties par les fans de ne pas perdre leur calme et de se rappeler qu’elles sont chacune la plus grande force de l’autre. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement. Vicky gagne également les cœurs grâce à sa personnalité joviale et beaucoup pensent qu’il aurait été mieux sans Ankita. Vous êtes d’accord ?