Gippy Grewal et Binnu Dhillon ont expliqué pourquoi leur film, « Maujaan Hi Maujaan », est un incontournable absolu. Ils apportent un mélange incroyable de talent et de comédie qui vous laissera divisé. Le film promet de vous emmener dans un voyage hilarant et réconfortant que vous ne voudrez pas manquer. Le film est réalisé par Smeep Kang et mettra en vedette Gippy Grewal, Binnu Dhillon, Karamjit Anmol et Tanu Grewal comme personnages principaux. D’autres acteurs populaires qui ont été engagés pour Maujaan Hi Maujaan sont Yograj Singh et Nasir Chinyoti. Avec leurs performances impeccables et leur scénario captivant, Gippy Grewal et Binnu Dhillon sauront vous divertir du début à la fin. Alors prenez votre pop-corn, installez-vous confortablement et préparez-vous à rire de tout votre cœur avec « Maujaan Hi Maujaan ». Regardez la vidéo pour en savoir plus.