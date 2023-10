Bigg Boss 17 a commencé à être diffusé il y a quelques jours et la série est devenue très intéressante. Lentement et régulièrement, de nouveaux liens se forment au sein de la maison, tandis que de nombreuses divisions se produisent également. Les concurrents se sont cette fois inscrits en couple contre célibataire. Les couples populaires de la ville de Tinsel, Neil Bhatt-Aishwarya Sharma et Ankita Lokhande-Vicky Jain, font partie de l’émission animée par Salman Khan. Le drame a commencé, et cette fois, Ankita Lokhande a été vue en colère contre son mari et le confrontant à propos de la même chose. Dans la dernière promo, on peut voir Ankita Lokhande se plaindre à son mari qu’il la fait se sentir seule dans la maison. On peut voir l’actrice exprimer ses sentiments sur la façon dont Vicky Jain lui a promis d’être ensemble dans la maison, mais maintenant il est avec tout le monde sauf elle.