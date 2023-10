Grand Patron 17 le jeu devient intéressant chaque jour qui passe. La maison est divisée en trois équipes selon les pièces attribuées. Dil, Dimaag et Dum – Les participants ont été divisés par Bigg Boss pour le jeu. Chaque jour, des combats ont lieu à l’intérieur de la maison car tous les concurrents veulent gagner un maximum de séquences pour rester dans la partie. Dans l’épisode d’aujourd’hui, une bagarre majeure a eu lieu entre Khanzaadi et Mannara Chopra. Leur amitié a été mise à rude épreuve. De plus, nous avons également vu Ankita Lokhande parler de Mannara ChopraLes cousins ​​de la maison.

Actualités du divertissement : les fans critiquent Ankita Lokhande pour avoir manipulé Abhishek Kumar

Nous avons vu Ankita Lokhande, Abhishek Kumar et Isha Malviya discuter de Mannara Choprala famille de. Mannara a clairement déclaré qu’elle ne voulait pas parler de ses cousines – Parineeti Chopra et Priyanka Chopra dans la maison. Ankita Lokhande a demandé à Abhishek Kumar de taquiner Mannara en la comparant à Parineeti Chopra et de voir comment elle se déclenche. Les fans n’en sont pas du tout contents.

Les internautes reprochent à Ankita Lokhande d’être manipulatrice. À la fin de l’épisode, alors que tout le monde se détendait dans le jardin, Abhishek Kumar a fait un commentaire disant que Mannara ressemble à Parineeti Chopra. Un combat majeur a eu lieu plus tard et les fans reprochent à Ankita Lokhande de l’avoir déclenché.

Découvrez les tweets ci-dessous :

#AnkitaLokhande avait promis #MannaraChopra à sa demande de ne pas parler de sa famille. mais malgré cela, cela s’est produit. Quelle honte ! #BB17 #BiggBoss17 ROI OUMAR (@143all1) 26 octobre 2023

Ankita Lokhande a intentionnellement évoqué le sujet de Parineeti pour contrarier Mannara Chopra et a manipulé Abhishek pour la provoquer, et Mannara pour se mettre en colère. Ankita est tellement rusée et peu sûre d’elle #BIGGBOSS17#MannaraChopra votreweirdcrush X (@Yourweirdcrush1) 26 octobre 2023

donc bcoz de mai sab se acchi rehti hu et mai sab se pyaar se baat karti hu #AnkitaLokhande tout ce drame s’est produit Chomu Toh est comme l’animal de compagnie de #VickyBhaiya et #AnkitaLokhande ils lui disent juste shoo et il va piquer les gens et se bat avec eux pic.twitter.com/rEzPW8Uf6A LeKhabri18 (@dilberkhandhad1) 26 octobre 2023

En dehors de cela, une dispute entre Vicky Jain et Ankita Lokhande a également eu lieu. Vicky s’est énervée contre Ankita alors qu’elle faisait la grimace en regardant Abhishek Kumar. Il a fait des commentaires méchants et Ankita a eu une dépression émotionnelle majeure. Elle a dit qu’elle se sent extrêmement seule à l’intérieur de la maison et que Vicky ne se range jamais de son côté. Vicky a également commenté que « Zindagi mein kuch de nahi payi, tranquillité d’esprit, dede ». Les fans sont divisés sur la réaction de Vicky Jain.