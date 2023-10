Bigg Boss 17 : Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ont un rendez-vous ; les internautes trouvent leur équation « bacche-babu » irritante [Check Reactions]

Grand Patron 17 a commencé et nous en sommes à la première semaine et beaucoup de bagarres et de séances de thérapie ont eu lieu à l’intérieur de la maison de Grand chef. Ce soir, nous avons vu Neil Bhatt et Aishwarya Sharma obtenir une séance de thérapie. Bigg Boss a organisé une thérapie pour Neil et Aishwarya car ils n’étaient tous les deux pas actifs à l’intérieur de la maison malgré trois jours. En fait, Bigg Boss les a même déclaré ennuyeux.

Bigg Boss envoie Neil Bhatt et Aishwarya Sharma à un rendez-vous

Neil Bhatt et Aishwarya Sharma sont le deuxième couple marié à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 17. Ankita Lokhande et Vicky Jain sont le seul autre couple marié à l’intérieur de Bigg Boss. Neil et Aishwarya n’étaient pas vus dans les épisodes. Et c’est pourquoi Bigg Boss a décidé de leur faire comprendre. Cependant, à l’intérieur de la salle de thérapie, qui était le Jardin des Roses, Neil et Aishwarya ont été vus aux deux extrémités de la corde. Pendant que Neil essayait de faire comprendre à Aishwarya, l’actrice semblait extrêmement perdue et avait des sautes d’humeur. Aishwarya a dit qu’elle comprenait tout mais qu’elle semblait incapable de comprendre la même chose.

Les internautes réagissent au lien qui unit Neil et Aishwarya à l’intérieur de la maison Bigg Boss

Les internautes estiment que Neil et Aishwarya ont été mal interprétés par Bigg Boss pour la même raison. Miscast comme inadapté parce que Neil et Aishwarya n’ont pas été vus en train d’interagir ou d’être actifs à l’intérieur de la maison. Ils ont également trouvé leur rendez-vous ennuyeux. Neil et Aishwarya s’appelant bacche et babu ont également été soulignés par les internautes et ils ont trouvé cela irritant. Découvrez les réactions ici :

#BiggBoss17: juste comme #KhatronKeKhiladi13, #AishwaryaSharma a été Miss Cast dans #BB17!! @CouleursTV arrête de manipuler les choses jusqu’au bout !! Pas cool!! sable de salil arunkumar (@isalilsand) 18 octobre 2023

Aishwarya na khud khel paega na neil ko khelne degi..#BB17 Sakshi (@tyagisakshii) 18 octobre 2023

Bigg Boss ne itna images diya Neil et Aishwarya ko seulement pour qu’ils ne donnent rien. La conclusion d’Aishwarya était jhagda karna padega mdr Impertinent Punnu (@queer_baeting) 18 octobre 2023

Ouf, putain Aishwarya k itna drame ? elle est complètement perdue 1er jour mein salut sautes d’humeur ? et usko lagta hai baby face banake sympathie mil jayega ? Chapeau bas à Neil pour s’être occupé d’elle ces dernières années ?#BiggBoss17 #BB17 https://t.co/3uh2xqDgdP Ma vie ma règle? (@maviemyrule997) 18 octobre 2023

Neil Bhat vit dans un monde différent s’il sent qu’Ankita parle de lui et d’Aishwarya dans leur dos. C’est en fait son amie Vicky qui le fait ?. #BiggBoss17 #BB17 Rahul (@JaYaarYahanSe) 18 octobre 2023

Il y a tellement de candidats intéressants mais ils gaspillent des images sur des gens comme Neil Aishwarya… Abhishek et sa copine… désolé j’ai oublié son nom. Ils sont tellement ennuyeux et prévisibles. Arun, Mannara Munnawar Ankita et Vicky sont les plus divertissantes et intéressantes. mewho (@MewhoYouwho) 18 octobre 2023

Maintenant je me sens mal pour Neil Bhai ouais Aishwarya din bhar bubbu, sautes d’humeur ho rahe hai, Rona aa raha hai, bus yahi bolti rehti hai Bechara neil kaise gère karta hoga Aishwarya ko ?#BigBoss17#Grand chef shraddha (@4543P) 18 octobre 2023

Aishwarya est trop innocente pour être dans Biggboss et Neil se considère comme une personne intelligente mais il ne comprend rien à la merde.#BiggBoss17 tahi ? (@agirlinbd) 18 octobre 2023

Pourquoi Neil et Aishwarya sont-ils même dans la série ? Ils ne sont bons à rien. Je suis immature ! Les couples les plus inutiles de tous les temps. Neil veut alors cibler Ankita-Vicky parce que discret, c’est lui qui est menacé par eux. #BB17 #BiggBoss17 #NeilBhatt #AishwaryaSharma #AnkitaLokhande Vinci (@vinci1203) 18 octobre 2023

L’analyse de Vicky sur Neil est tout à fait juste… il n’a aucune individualité dans la série… aishwarya et Neil sont confinés l’un dans l’autre… n’interagissent pas beaucoup. _darmiyaan_ (@Achuu_SM) 18 octobre 2023

Aishwarya se bat avec Anurag .. Neil debout derrière et la regardant .. BB ki thérapie kaam aayi #BB17 #BiggBoss17 Nishant (@NishantTweets30) 18 octobre 2023

Aish et Neil Se High School aiment Wali Vibes Aati Hai bien que Neil Sensible Hai mais Aishwarya ?? #BB17 #bigboss17 Gulzaar ? (@MikuRai9) 18 octobre 2023

Neil aishwarya ne sait rien d’autre que unko lagta hai unko sab pata hai ?? ?????? (@tejran25) 18 octobre 2023

Aishwarya n’interagit du tout avec personne, à l’exception de Neil et Neil également. Ce couple ne fait que se parler #BB17 #Grand chef #BiggBoss17 Haya Sehrish (@haya_sehrish) 18 octobre 2023

Aishwarya à propos d’Ankita Lokhande et Neil Bhatt » abhi mai toh badtameezi mei aayi salut toh nahi hoon » . Bahen humein pata hai tum badtameez ho. #AnkitaLokhande #VickyJain ? (@BiggBoss17__) 18 octobre 2023

Pourquoi Ankita essaierait-elle de briser Aishwarya et Neil ??? C’est probablement la première fois que j’entends Neil parler en plus de me détendre tout le temps. #Biggboss17 #BB17 #AnkitaLokhande #NeilBhatt ?????? ? (@realmehenaz) 18 octobre 2023

omggg BB LEGIT humiliant Neil n Aishwarya « vous pensez que vous êtes une menace ! PAS UNE SEULE PERSONNE dans la maison ne le pense ! C’est parce que vous êtes inexistant et ennuyeux » Oversmart Neil : « cela signifie que nous devons convenir que nous sommes ennuyeux » BB : « Je ne vous le demande pas ! Je reste un fait ! Vous êtes tous les deux ennuyeux » ?#BB17 pic.twitter.com/RIv5u6HHF6 Rachit (@rachitmehra_2) 18 octobre 2023

Neil et Aishwarya sont vraiment stupides. Unhe kuch smjh nhi aa rha sab kuch ulta salut soch rhe hai#BB17 #BB17surJioCinema #NeilBhatt #AishwaryaSharma fan girl de Munawar (@girlyouslayin) 18 octobre 2023

Aishwarya aur Neil ka pura partie kitna ennuyeux hai yaar. Bhagao Jaldi. Pouvons-nous passer à la bonne partie ? #BB17 Anika (@radicalementreal1) 18 octobre 2023

Neil semble être mature et Aishwarya semble être un bébé grincheux ou elle essaie de se présenter comme ça. Sahira (@SahiraSharma) 18 octobre 2023

AISHWARYA N NEIL SONT ÉTRANGE AF Neil : « bacha babu, ils planifient tous contre nous, leur façon de marcher parle spécialement Ankita vicky samjha mera bacha babu » Aishwarya : « ??? pourquoi suis-je si innocent POURQUOI DIEU POURQUOI ?? »#BB17 #BiggBoss17 Rachit (@rachitmehra_2) 18 octobre 2023

Tellement irritant année Neil toh yese comporte-toi karta hai jese série télévisée mey salut hai aur aishwarya vi kitni ennuyeux hai Khatron mey toh thik salut lag rahi yaha pe kya hogaya ABHI X MANI PROPRE ABHISHA Roshani Poudel ?? (@Roshanipo) 18 octobre 2023

Rendez-vous ennuyeux ?? Aishwarya, ton expression est tellement bizarre et Neil est sensé ici ??#AishwaryaSharma #NeilBhatt #BiggBoss17 Sanjana (@kapslove28) 18 octobre 2023

Tbh Aishwarya Neil nibba nibbi lag Rahe hain ?? Rizwi !!? BOUTON ÉQUIPE KHULLE ? (@RizWi92786) 18 octobre 2023

Aishwarya ki suragit ni khatam ho rahi. Khud ke pati se hi ise bhot problème hai. Neil est trop bien pour ce clown. #BiggBoss17 #BB17 (@laaljhandi) 18 octobre 2023

Aishwarya k humeurs humeurs balançoires toh bahut salut khatarnak h ?? Règles mai ye haal h toh grossesse mai kya hoga ….Neil sabhal lena apni petite fille ko….. Il est trop attentionné et aimant mon mari ?#Neilbhatt #AishwaryaSharma#Aishneil #Neiwarya #bb17 #bigboss17 Goldi #kdice (@Goldigu24514938) 18 octobre 2023

L’explosion d’Aishwarya à l’intérieur de la maison du Bigg Boss

Ce soir, nous avons vu Aishwarya Sharma affronter Anurag Dhobal alias UK Rider. Il a interrogé Aishwarya sur son devoir. Elle s’est déchaînée en disant qu’il lui demandait la même chose depuis trois jours. Pour le contexte, accomplir des tâches et attribuer des tâches a été un sujet de débat au sein de la maison. Et Anurag et Abhishek sont au premier plan à ce sujet. Les Dimag Wale ont aligné les tâches sur les colocataires. Et cela a été un problème. Aishwarya l’a perdu aujourd’hui après qu’Anurag lui ait demandé à nouveau.

Outre Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, Ankita Lokhande et Vicky Jain, d’autres candidats célèbres incluent Isha Malviya, Abhishek Kumar, Munawar Faruqui, Mannara Chopra, Sana Raees Khan, Jigna Vohra, Anurag Dhobal, Arun, Sunny, Soniya et Khanzaadi.