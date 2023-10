Bigg Boss 17 : Aishwarya Sharma et Neil Bhatt conviennent qu’ils sont ennuyeux ; Vicky Jain fait pleurer Ankita Lokhande ?

Grand patron 17 a commencé et cela nous fait tomber amoureux. En seulement deux jours, les concurrents ont fait parler de Bigg Boss 17. Cette saison, Ankita Lokhande, Vicky Jain, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Isha Malviya, Abhishek Kumar, Sunny Arya, Anurag Dhobal, Jigna Vora, Munawar Faruqui, Firoza Khan alias Khanzaadi, Mannara Chopra, Navid Sole, Rinku Dhawan, Arun Srikanth, Sana Raees Khan , et Sonia Bansal sont les candidats de Grand patron 17.

Il y a deux couples très populaires de la télé, Ankita Lokhande et Vicky Jain et Neil Bhatt et Aishwarya Sharma comme candidats. Ce sont des personnalités très connues et les fans de Bigg Boss attendaient beaucoup d’eux. Aishwarya Sharma a été récemment vue dans Khatron Ke Khiladi 13.

Voyant son côté divertissant, Bigg Boss lui-même lui a proposé le spectacle mais il semblerait qu’elle soit perdue dans le jeu. Neil Bhatt est également vu assis à l’écart et ne participant à aucune des activités de la maison. Ils ont l’air désintéressés et ne sont pas du tout divertissants.

Ankita et Vicky ont été très actives dans la maison. En fait, Vicky s’avère être le cerveau tandis qu’Ankita apparaît comme une forte personnalité.

Neil-Aishwarya n’est pas divertissant ?

La dernière promo de Bigg Bos 17 est entièrement centrée sur les couples. Dans la promo, nous voyons Neil Bhatt convenir que lui et Aishwarya ne sont pas divertissants et Bigg Boss les traite de confus. On voit Aishwarya pleurer et dire qu’elle a des sautes d’humeur et qu’elle ne se sent pas bien.

Ankita tombe en panne à cause de Vicky ?

D’un autre côté, l’heureux couple, Ankita et Vicky, se battent. On voit Ankita en train de pleurer et de dire à Vicky qu’ils avaient décidé de tout affronter ensemble mais qu’il a disparu.

Elle dit qu’elle se sent seule car Vicky n’est pas avec elle dans ce jeu. Vicky essaie de lui faire comprendre mais Ankita a l’air extrêmement blessée.

Jetez un oeil à la promo ici:

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

Eh bien, Neil et Aishwarya reviendront-ils plus forts et divertiront-ils le public comme ils le font sur les réseaux sociaux ? Ankita et Vicky régleront-elles leurs problèmes et redeviendront-elles le couple puissant ? Cela va encore une fois être une grande histoire dans l’actualité du divertissement.