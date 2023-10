Bigg Boss 17 : Aishwarya Sharma a-t-elle confirmé sa participation avec ce gros indice ?

Grand Patron 17 n’est que dans 8 jours maintenant et les fans sont très excités à l’idée que la nouvelle saison commence. Les promos de l’émission ont été publiées et ils ont beaucoup parlé de la division des candidats dans la maison selon Dil, Dimaag et Dum. On parle beaucoup des participants à l’émission. Il y aura beaucoup de couples dans la maison cette fois-ci. Ankita Lokhande et Vicky Jain, le Youtuber Armaan Malik et sa femme et Khatron Ke Khiladi 13c’est Aishwarya Sharma et son mari, Neil Bhatt.

Aishwarya s’est vu offrir le spectacle par Bigg Boss lui-même dans l’un des épisodes de Khatron Ke Khiladi 13. La dame serait la candidate confirmée de l’émission. Cependant, elle a maintenant laissé tomber un indice majeur sur sa participation à l’émission.

Aishwarya laisse tomber un indice sur la participation à Bigg Boss 17 ?

Aishwarya s’est rendue sur Instagram pour partager une bobine dans laquelle elle recréait l’emblématique « Quel est ce comportement Pooja ? » extrait de Grand patron 5 par Pooja Missra. Dans sa légende, elle a écrit : « Je voulais donc faire ça depuis longtemps, enfin Kar diya. » Eh bien, cela ressemble à un indice que nous pourrions revoir ce divertissement dans la maison.

Les fans ont commencé à commenter sa participation sur la bande-annonce. Pas seulement les fans, même elle Khatron Ke Khiladi 13 le co-concurrent Sheezan Khan l’a également remarqué. Il a commenté : « Alors nous pourrons bientôt voir l’original à la télévision ? » Les fans ont également commencé à dire qu’elle s’entraînait pendant Grand chef.

Quelques-uns l’ont félicitée d’avoir obtenu Grand chef offre et lui souhaite pour le spectacle.

Regardez la vidéo d’Aishwarya Sharma ici :

Regardez la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17 :

Parler de Grand Patron 17, outre les couples, de nombreux célibataires sont également de la partie. Selon les rapports, Kanwar Dhillon, Shailesh Lodha, Sagar Parekh, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja, Sandiip Sikcand, Jay Soni et d’autres ont été approchés pour Grand patron 17.