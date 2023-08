Bigg Boss 17 : Abhishek Malhan et Jiya Shankar seront-ils dans l’émission de Salman Khan ? Vérifiez la dernière mise à jour

Bigg Boss a un fan massif et fou qui suit. L’émission de téléréalité controversée a conquis les cœurs au cours des 16 dernières années. Dès la saison 1 jusqu’au dernier Bigg Boss OTT 2, la popularité de l’émission ne cesse d’augmenter à chaque nouvelle saison. Bigg Boss OTT 2 s’est terminé récemment, et il a reçu tout l’amour du public. Elvish Yadav est sorti vainqueur de Bigg Boss OTT 2.

Abhishek Malhan, alias Fukra Insaan, est également très suivi par les fans. Ce fut un combat difficile entre Elvish et Abhishek. Cependant, Elvish a remporté le trophée et Abhishek est devenu le premier finaliste du spectacle. Maintenant, les fans attendent avec impatience Bigg Boss 17.

Tout comme la première saison de Bigg Boss OTT, quelques concurrents de Bigg Boss OTT 2 entreront également dans Bigg Boss 17. Les fans se demandent qui parmi les concurrents de Bigg Boss OTT 2 entrera dans Bigg Boss 17. De nombreux rapports font le tour du l’Internet. Maintenant, The Khabri a tweeté à propos de deux concurrents de Bigg Boss OTT 2 n’entrant pas dans l’émission.

Abhishek Malhan et Jiya Shankar n’entreront pas dans Bigg Boss 17 ?

Abhishek Malhan et Jiya Shankar ne participeront pas à Bigg Boss 17. Le Khabri a tweeté : « Non #AbhiYa sur #BiggBoss17 #AbhishekMalhan n’y va pas, #JiyaShankar n’y va pas. Nous essayons maintenant de découvrir et de confirmer qui parmi les concurrents de #BiggBossOTT2 ont été approchés et iront dans #BiggBoss17 » Jetez un œil au tweet ici :

Parlant des autres concurrents probables de Bigg Boss 17, Aishwarya Sharma qui est actuellement à Khatron Ke Khiladi 13 a également reçu l’offre de Bigg Boss lui-même. Son mari, Neil Bhatt a également été approché pour l’émission. Divyanka Tripathi Dahiya et Faisal Shaikh alias Mr Faisu ont également été approchés pour Bigg Boss 17.

Finale de Bigg Boss OTT 2

Après Elvish et Abhishek, Manisha Rani est devenue la deuxième finaliste de l’émission. Bebika Dhurve et Pooja Bhatt ont obtenu respectivement la quatrième et la cinquième position.