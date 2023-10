Grand Patron 17: Dans la dernière promo, vous pouvez voir Shroff tigre et Kriti Sanon faire une entrée dans la maison pour promouvoir leur prochain film, Ganapath, qui sortira en salles vendredi cette semaine. Le Ganapathe Le couple confie aux colocataires une tâche à accomplir où ils se demandent qui, selon eux, est une star du flop. Munawar Faruquit» a déclaré Aishwarya Sharma, et plus tard même Abhishek Kumar a dit qu’il trouvait lui aussi Aishwarya Sharma et Neil Bhatt bon à rien. Aishwarya perd son calme après avoir vu Abhishek les attaquer directement et s’en prend à l’acteur de télévision pour lui-même, se livrant à une dispute inutile pour des images. Abhishek et Aishwarya se lancent dans une vilaine bagarre devant Tiger Shroff et Kriti Sanon.

Lors du week-end Ka Vaar, vous verrezet Salman Khan choisir Abhishek et Isha Malviya, et la dernière promo montre comment l’hôte superstar prend la classe du couple. Isha est fortement fustigée par Salman pour avoir pris pour cible Mannara Chopra et la qualifiant d’auto-obsédée, Salman Khan dit que c’est elle qui a l’air obsédée par elle-même.

En attendant, il sera intéressant de voir Salman Khan avoir son mot à dire Ankita Lokhandec'est un combat avec Khanzaadi sur le fait d'être un acteur de télévision. Aishwarya et Neil ont également été vus en train de se battre avec Vicky Jain et Ankita Lokhande et les netzines ont critiqué le couple pour avoir déclenché des combats inutiles.