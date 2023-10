Bigg Boss 17 : Abhishek Kumar et Isha Malviya déçoivent le public ; les fans les qualifient de faux et de « trop préparés »

Grand patron 17 a commencé et les concurrents ont fait du premier épisode un énorme succès. Ils ont été très divertissants dès le premier jour. Ankita Lokhande, Vicky Jain, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Isha Malviya, Abhishek Kumar, Sunny Arya, Anurag Dhobal, Jigna Vora, Munawar Faruqui, Firoza Khan alias Khanzaadi, Mannara Chopra, Navid Sole, Rinku Dhawan, Arun Srikanth, Sana Raees Khanet Sonia Bansal sont les candidats de Grand patron 17.

Ce fut une première journée extraordinaire Grand patron 17 et nous avons pu voir des clips divertissants tandis que certains ont déçu le public. Lors de la première soirée de Grand patron 17nous avons vu Udaariyan met en vedette Isha Malviya et Abhishek Kumar se battant sur la scène elle-même devant Salman Khan.

Nous les avons vu parler de leur relation et de la façon dont ils ont rompu dans la vidéo d’introduction. Ils se sont livrés une vilaine bagarre sur scène et ont tout révélé sur scène. Isha a même dit qu’elle ne voulait pas du tout d’Abhishek dans sa vie. Salman leur fit comprendre et ils entrèrent dans la maison.

Bigg Boss 17, premier jour

Cependant, en entrant, ils eurent une vilaine bagarre dans la maison. Abhishek parlait à Mannara de la raison pour laquelle elle avait occupé la chambre de Dil et de qui lui avait donné l’autorité. Mannara a trouvé cela impoli et a demandé à Isha pourquoi Abhishek est-il si impoli. Isha est allée lui parler et ils se sont battus.

Abhishek criait et Isha élève également la voix, gâchant l’environnement dès le premier jour. Plus tard, nous avons vu Isha faire comprendre à Abhishek qu’elle lui expliquait juste et qu’il ne pouvait pas trop réfléchir le premier jour lui-même.

Abhishek et Isha ont ensuite été trouvés en train de rire et de discuter toute la nuit. Abhishek voulait être dans la salle Dil mais comme il n’y avait pas de place, il devait être dans la salle Dum. Cependant, Vicky Jain a ensuite fait une farce en disant que Bigg Boss avait donné à tout le monde deux minutes pour changer de pièce.

Tout le monde a commencé à courir et Abhishek s’est rendu dans la salle Dil. Il a eu une vilaine bagarre avec Soniya Bansal. Plus tard, Bigg Boss a critiqué Vicky et d’autres pour cette farce. Il a également demandé à Isha si elle voulait Abhishek dans la salle Dil. Isha a dit que oui, elle aimerait avoir Abhishek dans la salle Dil.

Les fans ne sont pas satisfaits de ce changement de dynamique entre Isha et Abhishek. Ils n’aimaient pas qu’Isha dise qu’elle ne voulait pas d’Abhishek dans sa vie et que du coup, dans la maison, elle le voulait dans sa chambre. Ils ne sont pas satisfaits du comportement grossier constant d’Abhishek et des cris qu’il lance aux autres.

Les gens ont l’impression qu’Isha et Abhishek sont des faux et sont très préparés pour ce jeu. Les internautes les ont critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir fait semblant à l’intérieur de la maison. Isha et Abhishek font véritablement la une des journaux dans l’actualité du divertissement.

Les fans déçus par Abhishek Kumar et Isha Malviya

L’un des utilisateurs a écrit : « Je n’aime pas #AbhishekKumar et #IshaMalviya, ils sont trop préparés pour le jeu. Abhishek devient agressif sans raison pour tout et n’importe quoi et #IshaMalviya est trop prétentieux. #MannaraChopra grandit définitivement sur moi parce que peu importe comment elle c’est qu’elle est réelle. #BB17. »

Un autre utilisateur a écrit : « #IshaMalviya hier : Mujhe #MannaraChopra ke sath bed share karna hai tumhare saath nahi Abhishek. Isha aujourd’hui : Maine #AbhishekKumar ko maaf kar diya hai aur usko humare room mein Lana chahti hu… Behen thoda toh time lagati apni asliyat dikhane mein #BB17 #BiggBoss17 »

Un utilisateur a écrit : « #AbhishekKumar et #IshaMalviya semblent avoir planifié le jeu de l’extérieur… Un tel faux couple…#BB17 »

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

