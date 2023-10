Grand Patron 17 a repris dès sa première semaine elle-même. De nombreux drames ont déjà eu lieu à l’intérieur de la maison. Plusieurs bagarres, groupisme, problèmes relationnels et bien plus encore : la maison de Bigg Boss 17 est déjà en feu. Deux semaines sont écoulées et nous avons vu beaucoup de drames. En ajoutant à cela, Udaariyan acteur Samart Jurel va entrer dans le spectacle. Il est le premier candidat wildcard à faire partie de Bigg Boss 17. Dans deux semaines, un candidat wildcard marquera l’entrée et apportera une tournure majeure. On dit qu’il est Isha Malviyale petit ami et ça va déclencher Abhishek Kumar et comment!

Samarth Jurel entre dans la maison Bigg Boss 17 ; laisse Isha Malviya et Abhishek Kumar sous le choc

Dans la nouvelle vidéo promotionnelle de Bigg Boss 17, nous voyons l’entrée dhamakedaar de Samarth Jurel. Bigg Boss place Abhishek Kumar et Isha Malviya dans une pièce séparée et montre leur photo. Elle est ensuite remplacée par l’image d’Isha et Samarth. Bigg Boss déclare que le petit ami d’Isha Malviya entre maintenant dans la maison et Samarth Jurel marque son entrée. Abhishek Kumar souffre d’une dépression émotionnelle majeure. Il pleure et comment devant les autres concurrents. Ensuite, Isha et Samarth ont une sorte de confrontation. Isha réfute l’idée qu’elle est la petite amie de Samarth et qu’ils sont en couple. Samarth continue en disant qu’elle ment alors qu’elle se tient devant lui.

Découvrez la promo Bigg Boss 17 ci-dessous :

Regardez la vidéo promotionnelle BTS de Bigg Boss 17 ci-dessous :

Le jeu Bigg Boss 17 va changer

Le jeu va changer et comment. Abhishek Kumar est très ému lorsqu’il s’agit d’Isha Malviya. Il a ouvertement avoué qu’il avait des sentiments pour elle. Leur combat a commencé dès la première soirée alors qu’ils étaient sur scène avec Salman Khan. Isha a accusé Abhishek de violence et plus encore. Au cours des deux dernières semaines, les liens entre Abhishek et Isha ont connu de nombreux hauts et bas. La relation entre Samarth Jurel et Isha Malviya va-t-elle s’arranger ? Il est certain que des drames et des combats à haute tension attendent la maison Bigg Boss 17. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.