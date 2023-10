Bigg Boss 17 : Abhishek Kumar a-t-il révélé qu’Isha Malviya lui avait griffé le visage ? Les internautes spéculent sur la promo

Bigg Boss 17 commence à partir de demain. Selon la rumeur, nous aurons des couples comme Ankita Lokhande, Vicky Jain et Neil Bhatt, Aishwarya Sharma à l’intérieur de la maison. On dit également qu’Isha Malviya et son ancien beau Abhishek Kumar sont l’un des candidats provisoires. Maintenant, une promo est arrivée qui a laissé les internautes deviner qu’il s’agissait d’eux deux. La vidéo est assez choquante. On entend un homme se plaindre de combien il a souffert dans une relation. Il dit même que son visage était griffé de clous. C’est la promo partagée par The Khabri sur les réseaux sociaux…

La promo explosive a fait jaser. Les internautes pensent qu’il s’agit d’Isha Malviya et de son ex Abhishek Kumar. ICYMI, Abhishek Kumar a joué le rôle d’Amrik Singh Virk dans la série Udaariyaan. Il semblerait que les deux hommes étaient en couple depuis un certain temps. Isha Malviya a été montrée en train de prier le Seigneur Ganpati il ​​y a quelques jours. C’est ainsi que les réseaux sociaux ont réagi en voyant cette promo….

On dirait un jeu pré-planifié.. Mais prometteur ??? MessiFan4U (@MessiFan4u) 14 octobre 2023

Salman ko ?farak nahi padta inke drame se ?? M. Hunt (@asliMrHunt) 14 octobre 2023

Yaar TRP TRP Shuru Stage se… ?? Salman bhai khus hôte hue TRP pic.twitter.com/fa6ii2lEUZ Divya Raj (@divya_50) 14 octobre 2023

Har abhishek ko stage par ladki se ladne me kya maza ata hai ?#abhishekmalhan #abhiya #abhisha pic.twitter.com/bprXwWIYWL IRONMAN (@IR0NMAN0P) 14 octobre 2023

On voit que les fans sont assez intrigués par ce drame. Il semble vraiment qu’Isha Malviya et Abhishek Kumar aient une histoire sordide. Dans le passé, nous avons assisté à de sales bagarres entre Madhurima Tuli et Vishal Aditya Singh à l’intérieur de la maison. Même ce couple est arrivé avec une histoire acrimonieuse. Voyons combien de feux d’artifice génèrent ces deux candidats présumés !