Les prochains jours de Bigg Boss 17 seront autour d’Isha Malviya, Samarth Jurel et Abhishek Kumar. Nous avons vu comment Abhishek Kumar s’est effondré après l’entrée de Jurel à l’intérieur de la maison. Isha Malviya s’est également battue avec Samarth Jurel pour s’être présenté comme le petit ami d’Isha. Il a également dit qu’ils n’étaient pas exactement petit-ami et petite-amie, mais qu’il pouvait se permettre de se présenter comme son copain. Tout le monde à l’extérieur est très confus à propos de toute cette affaire, tandis que certains pensent qu’il ne s’agit que d’un match pré-planifié pour rester pertinent tout au long de la saison. Abhishek Kumar a également dit à Vicky Jain qu’il aimerait quitter Isha Malviya.

Or, Samarth Jurel a fait des déclarations explosives avant d’entrer dans la maison. Il a dit qu’Abhishek Kumar était un petit ami physiquement violent. Selon Bollywood Bubble, il aurait déclaré qu’Abhishek Kumar avait giflé Isha Malviya après l’avoir vue danser avec un autre gars lors d’une fête du Nouvel An. Ensuite, il l’a forcée à supprimer une de ses photos dos nu de son compte Instagram. Il semblerait qu’ils étaient dans une voiture et ils ont dit qu’il l’avait expulsée. Comme si cela n’était pas assez choquant, Jurel a également affirmé qu’il avait jeté du thé chaud sur le visage d’Isha Malviya, ce qui lui avait endommagé un œil.

Les réseaux sociaux sont totalement sous le choc des affirmations de Samarth Jurel. Même si les gens ne croient toujours pas à tout cela, de telles déclarations les ont amenés à s’inquiéter de l’état d’Isha Malviya.

Le comportement Iss ke wajah se Isha ne usko chhoda tha aur waha (Bigg Boss 17) par jaake ek din me maaf kar diya. Matlab mai toh a choqué hu ke ye kya kara usne. (À la bulle Bollywood) ##BB17 #BiggBoss17 #AbhishekKumar #isha PRIYA ? (@priya33609500) 29 octobre 2023

Isha ne ek photo dos nu daali thi sur Instagram. Toh usne bola the ke delete kar de aur wo car me drive kar rahe the. Usne bola tha ke car se bahar phenk dunga. Toh Isha ne post supprimer ki.#BB17 #BiggBoss17 #IshaMalviya #AbhishekKumar #Uk07Rider #munwar Deepak (@DeepakJ24130771) 29 octobre 2023

Samarth Jurel a révélé le comportement toxique d’Abhishek avec Isha dans une relation. Il dit, Abhishek ne waale din du nouvel an, Isha ko itna zoor ka thappad maara tha, ke uski aankh a presque endommagé l’hote hote bach gayi. #BB17 #BiggBoss17 #IshaMalviya #AbhishekKumar #Uk07Rider #munwar Deepak (@DeepakJ24130771) 29 octobre 2023

Désormais, Isha Malviya et Samarth Jurel sont revenues à la normale. Des clips d’eux agissant comme des amoureux au lit sont apparus. Voyons comment le jeu évolue dans les prochains jours !