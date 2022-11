Bigg Boss 16: Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke L’actrice Kaveri Priyam révèle pourquoi elle a abandonné l’émission de Salman Khan [Exclusive]

L’actrice de Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke, Kaveri Priyam, a célébré son anniversaire il y a quelques jours. On la verra bientôt dans l’émission Dil Diyan Gallan avec Harshad Arora. Il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles Kaveri Priyam ferait partie de Bigg Boss 16 de Salman Khan. Mais il semble qu’elle se soit retirée. Lorsque nous lui avons posé des questions à ce sujet, Kaveri Priyam a déclaré: “Cette émission est arrivée. J’étais comme si Bigg Boss pouvait attendre un peu plus longtemps. Je pensais pouvoir tenir un peu plus le temps que je fasse l’émission.” L’actrice dit que cela ne la dérange pas d’explorer le genre non romanesque. Elle dit: “Je n’ai jamais participé à une émission de téléréalité. Cela ne me dérange pas d’explorer cela. Beaucoup de gens s’isolent complètement. Je ne suis pas comme ça. Cela ne me dérange pas d’expérimenter.”

Mais l’actrice dit que jouer des personnages est plus amusant. Elle a dit: “Je préfère toujours jouer un autre personnage. Faire cela me donne un autre type de high.” Kaveri Priyam dit qu’elle était bouleversée que Ziddi Dil Maane Na se soit terminé si brusquement. Elle nous dit : “J’ai senti que la série avait un bel avenir en ce qui concerne le contenu et le scénario. Mais ensuite, chaque série a une vie. Certaines choses ne sont pas entre nos mains. Nous pouvons faire de notre mieux et reposer tout ce que Dieu prend en charge.” La vie continue et nous devons grandir à chaque spectacle.”

L’actrice chérit toujours l’amour qu’elle a eu pour le rôle de Kuhu dans Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke. “C’était une émission familiale et les gens adoraient les histoires d’histoires. De plus, Kuhu était un personnage imparfait. Les gens s’identifient davantage à de tels rôles”, a-t-elle déclaré. Kaveri Priyam dit qu’elle est consciente de la façon dont les gens font pleuvoir l’amour sur les stars de la télévision sur Twitter, mais qu’elle n’est pas sur la plateforme. “Je ne peux pas gérer la négativité. Vous apprenez à connaître les commentaires de toutes les manières. Mais je n’ai aucun problème. En fin de compte, c’est une plate-forme pour exprimer l’amour et la haine”, dit-elle.