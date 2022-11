Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar : Soundarya Sharma sanglote fort alors que Salman Khan montre le vrai côté de Gautam Vig ; dit, ‘Mere papa hote na…’ [WATCH]

Bigg Bos 16 Weekend Ka Vaars avec Salman Khan est toujours très intéressant. Il vient avec un bulletin des candidats et les claque pour tous leurs méfaits. Il est aussi celui qui expose le vrai côté des stars. Dans une vidéo lancée par la chaîne, on voit que Salman Khan montre à Soundarya Sharma la vraie facette de Gautam Vig qu’elle défend depuis si longtemps. Dans la vidéo, il est montré que Nimrit Kaur Ahluwalia et d’autres se moquent de Soundarya tandis que Gautam Vig est assis à proximité sans rien dire.

Soundarya Sharma sanglote fort

Salman Khan dans le clip dit que la personne qu’elle défendait n’a pas dit un mot pour sa défense. Soundarya tombe alors en panne et a une confrontation massive avec Gautam Vig. Elle dit que si son père avait été à l’intérieur de la maison, il les aurait tous giflés pour s’être moqués d’elle. Elle pleure fort pendant que Gautam Vig essaie de s’expliquer.

Découvrez la vidéo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Depuis le début, les internautes ainsi que les colocataires remettent en question la relation entre Soundarya Sharma et Gautam Vig. Les co-concurrents des deux ont le sentiment que leur lien n’est pas authentique et ils le font semblant uniquement pour être dans la série. Même Salman Khan a soulevé des questions sur le lien qu’ils partagent. D’un autre côté, Gauahar Khan a été du côté de Gautam et Soundarya en faisant des tweets pour leur défense. On se demande si leur lien va changer après ce combat ou non. Attendons et regardons.