Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar Promo: Shalin Bhanot-Tina Datta a appelé “Plastic ke Phool” à cause de leur fausse histoire d’amour; anciens représailles, ‘Hamari Marzi’ [WATCH]

C’est vendredi et tout le monde se prépare pour Shukravaar Ka Vaar de Grand Patron 16 avec Salman Khan. Les week-ends sont toujours très intéressants car l’hôte et le dost attirent les concurrents pour tout ce qu’ils ont fait à l’intérieur de la maison. Shalin Bhanot, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan, Priyanka Chahar Choudhary, MC Stan, Archana Gautam ont été critiqués par Salman Khan pour diverses raisons. Aujourd’hui, nous verrons le présentateur principal de nouvelles Dibang et Sandiip Sikcand tirer les candidats, principalement Shalin Bhanot et Tina Datta.

Entertainment News: la promo de Bigg Boss 16 est choquante

Dans la vidéo promotionnelle de l’émission, on voit que Dibang et Sandiip narguent Shalin et Tina à propos de leur prétendue fausse saga amoureuse. Sandiip demande à Shalin s’ils n’ont trouvé que la maison Bigg Boss 16 pour tomber amoureux. En représailles, Shalin dit qu’ils ne sont plus des adolescents et que c’est leur choix. Il dit : « Yeh hamari marzi hai et usmein kisika adhikar nahi hai ». De plus, Dibang les compare à Plastic Ke Phool qui n’a aucun éclat. Salman Khan rit fort.

Découvrez la promo Bigg Boss 16 ci-dessous:

Shalin Bhanot et Tina Datta ont été critiquées dans le passé pour avoir simulé l’amour dans la série. Salman Khan a réprimandé Tina la semaine dernière et a déclaré qu’elle avait l’air fausse dans l’émission. Ensuite, les mères des deux stars sont entrées dans la maison et leur ont conseillé de jouer à leurs jeux individuels. La mère de Shalin a également appelé Tina fausse.

Pendant ce temps, la rumeur dit que Sreejita De sera éliminé cette semaine. Abdu Rozik et Sajid Khan seraient également absents de la série.