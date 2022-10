Bigg Boss 16 Weekend Ka Vaar Promo: Ankit Gupta se fait défoncer par Salman Khan; Priyanka Chahar Choudhary semble stressée [Watch Video]

Les fans de Bigg Boss 16 peuvent être heureux. Salman Khan est de retour sur ce Weekend Ka Vaar. Il sera rejoint par sa co-star préférée Katrina Kaif qui viendra pour les promotions de Phone Booth. Elle est radieuse dans la promo dans une robe jaune. Nous avons vu comment tout l’épisode de Karan Johar en tant qu’hôte a été consacré à discuter de l’angle d’amour prétendument faux de Gautam Vig et Soundarya Sharma. Maintenant, ce sont Sumbul Touqeer et Ankit Gupta qui se font tabasser par Salman Khan. L’actrice d’Imlie est scolarisée par l’animateur superstar et on lui dit de se ressaisir étant donné à quel point elle est invisible dans l’émission. Jetez un oeil à la promo ci-dessous…

En voyant la promo, de nombreux fans estiment que Salman Khan a été indûment dur envers Sumbul Touqeer. L’actrice prend tout son sens pour le spectacle. Ankit Gupta a également été très visible tout au long de la semaine. En fait, il était formidable dans la tâche de l’auberge. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il n’y aura pas d’élimination cette semaine. Il semble que Gori Nagori ait reçu suffisamment de votes pour rester une semaine de plus. Cela a été rapporté par The Khabri.

#Rupture #BiggBoss16 Il n’y a AUCUNE ÉLIMINATION cette semaine#GoriNagori a reçu plus de votes et n’était pas le candidat le moins voté, les décideurs ont donc annulé l’élimination. Le Khabri (@TheKhabriTweets) 27 octobre 2022

Il semble que les créateurs veuillent garder certains candidats car ils voient un potentiel pour plus de contenu à l’avenir. Soundarya Sharma, qui est un peu faible sur le système de vote, est également en sécurité grâce au tweet ci-dessus. Abdu Rozik mène avec une énorme marge. Voyons comment les choses se déroulent dans la semaine à venir…