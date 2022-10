Bigg Boss 16, Weekend Ka Vaar Live Updates : Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi groove avec Salman Khan

Hier soir sur Grand Patron 16nous avons vu Salman Khan scolariser les colocataires. Il a pris les cas de Ankit Gupta, Sumbul Touqeer Khan et Gautam Singh Vig. Il a également réprimandé Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot et d’autres concurrents. Et ce soir, nous verrons Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi le casting de Téléphone Bhoot feront la promotion de leur film dans l’émission. Des tas de jeux amusants et aussi le segment Sam, Dam, Dand et Bhed. Un candidat sera-t-il expulsé ? Rattraper le Bigg Boss 16 MISES À JOUR EN DIRECT ici: