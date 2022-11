Bigg Boss 16 voit de formidables TRP pour Weekend Ka Vaar; La chimie d’Archana Gautam, Abdu Rozik et Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta fait l’affaire

Eh bien, les TRP sont là et il y a de bonnes nouvelles pour tous les fans de Bigg Boss 16. Cette saison s’avère être beaucoup plus réussie que Bigg Boss 15 jusqu’à présent. Le TRP global est de 1,8, ce qui est très bon. C’est de la période du 5 au 11 novembre. Cela a été rapporté par la poignée Gossips TV. L’épisode le mieux noté a été celui entre Abdu Rozik et Archana Gautam. Les gens se souviendront de la façon dont ils se sont disputés alors qu’elle refusait de faire son devoir. Angry Abdu Rozik était sorti en trombe du jardin en jetant son micro. Archana Gautam ne s’est pas arrêtée et a dit à tout le monde qu’elle le voyait comme un concurrent. Maintenant, il est évident que ces deux-là sont les acquéreurs TRP de la saison avec Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta.

Les épisodes qui ont obtenu une immense traction ont été le combat entre Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary sur le commentaire popat. Mais les TRP les plus élevés sont les jours où Archana Gautam a reçu l’ordre de quitter la maison Bigg Boss 16 (1,7) et le méga combat entre Abdu Rozik et elle. L’actrice modèle et politicienne du nord de l’Inde a touché tous les bons boutons. À partir de maintenant, les gens la voient comme un loup solitaire dans la série. Archana Gautam n’a peur de personne. Elle n’a pas hésité à se battre avec Sajid Khan que la maison tient en haute estime.

Abdu Rozik est en tête de tous les classements de popularité. Les fabricants doivent être super satisfaits des notes. Parmi les autres, les épisodes avec un bon contenu de Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta obtiennent une bonne traction. Les fans adorent le couple Udaariyaan. Salman Khan a déclaré à Abdu Rozik que les téléspectateurs aimaient son côté en colère lorsqu’il s’est battu avec Archana Gautam. Eh bien, il a clairement compris ce que les gens aiment. Qu’il y ait de bonnes tâches et les cotes iront encore plus haut.

Parlant d’autres émissions, Anupamaa et Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont à nouveau à égalité à 2,8. Il y a trois émissions avec des notes de 2,2 qui sont Faltu, Imlie et Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Yeh Hai Chahatein est descendu à 2.