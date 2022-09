Bigg Boss 16 : Vivian Dsena et Avinesh Rekhi rejettent l’émission ; Divya Agarwal vient-elle en tant que candidate?

Bigg Boss 16 est le spectacle que tout le monde attend. Salman Khan sera de retour en tant qu’hôte. Il semble que la première promo sera dévoilée samedi lors de la diffusion télévisée de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Maintenant, des informations ont été communiquées selon lesquelles les stars de la télévision Vivian Dsena et Avinesh Rekhi ne font pas partie de l’émission. En fait, Vivian Dsena a déclaré à ETimes que c’était devenu une blague maintenant. Il a dit que c’était devenu tellement drôle et ennuyeux que même ses fans rejettent maintenant de telles histoires. Il a dit que c’était comme une rumeur annuelle. Il a dit à ETimes que c’est comme une nouvelle annuelle qu’il fait une émission de téléréalité. Il a dit qu’il ne rentre pas dans le format de la même chose.

Il semble qu’Avinesh Rekhi, connu pour des émissions comme Choti Sardarni et Diya Aur Baati Hum 2, était également en pourparlers avec les fabricants de Bigg Boss 16. Mais il semble qu’il ait un autre projet très intéressant qu’il souhaite entreprendre. De plus, l’acteur a aussi des engagements personnels. Avinesh Rekhi estime également qu’il a besoin de plus de temps pour se préparer mentalement à une émission comme Bigg Boss 16. Cela a été rapporté par Tellychakkar.

Divya Agarwal qui a remporté Bigg Boss OTT a également été approchée. Les créateurs tiennent à l’enchaîner compte tenu de sa personnalité incendiaire. Ils veulent apparemment quelqu’un qui est assez intrépide pour contrer l’hôte, Salman Khan. Même Urfi Javed est en pourparlers avancés avec les créateurs de Bigg Boss 16. Divya Agarwal se débrouille bien dans l’espace OTT et ses talents d’actrice en ont impressionné beaucoup. Salman Khan a facturé Rs 1000 crore pour Bigg Boss 16 selon les rapports.