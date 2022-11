Bigg Boss 16 : Vishal Kotian se moque de Tina Datta pour s’être qualifiée de marque ; les internautes fulminent après qu’il l’a comparée à une marque de sous-vêtements pour hommes [READ TWEETS]

Bigg Boss 16 a été une saison mitigée jusqu’à présent. Bien qu’il n’ait pas l’intensité de l’emblématique Bigg Boss 13, il n’est pas aussi ennuyeux que Bigg Boss 15. L’actrice de télévision indienne Tina Datta fait l’actualité de l’émission. Il y a l’angle amoureux avec Shalin Bhanot qui s’est avéré assez ennuyeux pour beaucoup. De plus, elle a fait la une des journaux lorsque le père de Sumbul Touqeer, Hasan Touqeer, est venu et l’a critiquée pour avoir répandu des rumeurs sur Shalin Bhanot et sa fille. Il a dit qu’en tant que senior de l’industrie, elle aurait dû mieux guider Sumbul Touqeer. Maintenant, Tina Datta a été moquée par Vishal Kotian d’une manière très dégradante.

Se référant à la déclaration de Tina Datta où elle s’appelle une marque, il demande quelle marque est-elle. Il la compare à la marque de sous-vêtements Rupa. Maintenant, les internautes ne sont pas supposés avec cela. Jetez un oeil au tweet…

Les fans neutres de Bigg Boss et ceux qui soutiennent Tina Datta ne sont pas impressionnés. Ils pensent que c’est un front trop bas venant d’un acteur établi comme lui.

Woh 5 saal ki umar se kaam kar rahi nalle… Tujhe logo ke kaam aur lutte ki respecte hoti toh 40, saal me bhi gumnaam nahi hota ?? Google pe Ti likh Tina Datta ata hai tere pura naam likhne pe bhi kuch khaas nhi mila mujhe pour identifier qui vous êtes Salut (@Salvati00153821) 1 novembre 2022

Avec quelle facilité vous dégradez une femme sur une plate-forme publique qui vient aussi de personnes comme vous Elle a travaillé dur pour arriver là où elle est aujourd’hui et en effet, elle est une marque Tout le monde la connaît pour son travail et il n’y a rien de mal à se vanter de ce qu’elle a accompli en travaillant dur ShaliNa FC (@ShaliNa_FC) 1 novembre 2022

Étiez-vous réel dans votre saison? si oui, malheureusement ta réalité m’a forcé à ne pas te soutenir après 1 mois ! c’est bien de donner du ka gyaan gratuitement mais la question est de savoir si tu suivais ta tipnia quand tu étais à l’intérieur ? Mansey (@BhanotMansey) 1 novembre 2022

Eh bien, faire des commentaires bon marché semble être devenu la norme pour de nombreuses personnes qui commentent l’émission. Considérant qu’aucun d’entre eux n’était un idéal dans sa saison, les fans se sentent sacrément hypocrites.