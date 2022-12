Bigg Boss 16 : Vikas Manaktala se moque d’Archana Gautam pour avoir perdu les élections avec moins de voix ; appelez-la analphabète

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, les colocataires se préparent à concourir pour le poste de capitaine et Soundarya Sharma avec Abdu Rozik et Vikas Manaktala, choisis par Tina Datta à l’aide de pouvoirs spéciaux, sont devenus les prétendants à la capitainerie. Juste après la tâche de capitaine, Vikas et Archana Gautam se sont lancés dans une vilaine dispute verbale où Vikas a continué à appeler Archana analphabète et s’est même moqué d’elle pour avoir perdu les élections avec moins de voix.

Tout a commencé lorsque Vikas a demandé à Archana de lui cuisiner du poulet séparément, mais elle l’a nié. Il l’appelle ensuite badtameez en disant que les autres candidats ont la bonne perception d’elle. Vikas en parle alors à Shalin Bhanot.

Cependant, Archana commence à déclamer que Vikas lui demande de cuisiner du poulet. Elle se demande pourquoi va-t-elle cuisiner du poulet pour lui, ce à quoi Vikas répond en l’appelant aurat et anpadh log. Il lui demande ensuite combien a-t-elle étudié et qui lui a permis de se présenter aux élections. Vikas se moque ensuite d’Archana en lui demandant combien de votes elle a reçu et continue en se répondant en disant que “ek pour cent vote bhi nahi mila hoga”.

Alors que leur dispute verbale s’intensifie, Sreejita De soutient Archana et lui dit de demander à Vikas à la place combien il a étudié. Archana dit à Sreejita qu’elle ne connaît pas l’anglais. Sreejita lui rappelle que connaître l’anglais ne détermine pas votre niveau de qualification ou d’éducation.

Sumbul Touqeer et MC Stan surprennent leur discussion et estiment que Vikas ne peut pas appeler quelqu’un d’analphabète. Alors que Vikas et Archana continuent de se disputer, Archana dit que c’est le sanskaar que ses parents lui ont donné, auquel Vikas répond: “Vos parents disent aussi à quel genre d’analphabètes ils ont donné naissance.”