Bigg Boss 16 vidéo inédite : Archana Gautam-Soundarya Sharma vient-elle de se moquer de Sajid Khan sur ses allégations MeToo ? Les fans le pensent

Grand Patron 16 fait un sacré bruit. Les concurrents de l’émission fournissent le bon fourrage pour que l’émission gagne des TRP. Bigg Boss 16 hébergé par Salman Khan a été témoin d’une grande augmentation des TRP au cours de la semaine dernière. Archana Gautam, Sajid Khan, Shalin Bhanot, Tina Datta, Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare et d’autres concurrents gardent le public accroché aux écrans. Pas plus tard qu’hier, Archana Gautam et Sajid Khan se sont livrés à un combat massif où des abus ont été lancés. Maintenant, une vidéo d’Archana et Soundarya est devenue virale et les internautes sont surpris.

Le jeu de rôle d’Archana Gautam et Soundarya du patron et de la secrétaire

Dans la vidéo, Archan Gautam et Soundarya Sharma font une sorte de jeu de rôle où le premier est un «monsieur» d’une grande entreprise tandis que Soundarya vient le voir pour le travail. Cela commence par Archana alias Sir qui pose des questions sur les qualifications de Soundarya. Plus tard, Archana parle des attentes et touche Soundarya sur ses épaules d’une manière suggestive. Les fans déclarent que cet acte d’Archana et Soundarya est une fouille indirecte à Sajid Khan.

Découvrez la vidéo d’Archana Gautam-Soundarya Sharma ci-dessous :

Défi ouvert pour @CouleursTV Himmat hai toh vous avez télédiffusé karke dikhaao. Chapeau bas. La prochaine fois Sajid ke saamne karna aur maza aayega.

Découvrez comment les fans y réagissent:

En s'amusant, ils ont exposé un membre de la maison et ils ne le savaient même pas.

ces 2 femmes sont sans peur, je répète SANS PEUR !! Fort et FAADU. J'espère tum sab samajh paa rahe ho qu'ils traînent !! Sab Dekho

Dans le passé, Sajid Khan a été accusé de MeToo par plusieurs femmes. Lorsqu’il est entré dans Bigg Boss 16, il y a eu un grand débat sur la façon dont un accusé MeToo a été autorisé à entrer dans une émission comme celle-ci.