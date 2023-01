Bigg Boss 16 : Vidéo de Sumbul Touqeer donnant une fessée à Fahmaan Khan virale après ses commentaires sur Tina Datta et Archana Gautam ; est appelé pour deux poids deux mesures

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan a jugé Tina Datta sur sa fessée Archana Gautam dans le spectacle avant son expulsion et même Shalin Bhanot a choisi Tina pour ce geste, alors qu’ils avaient une guerre des mots qu’ils pouvaient faire ce qu’ils voulaient parmi leurs filles. Archana et Priyanka Chahar Choudhary ont fortement critiqué Shalin. Tout en parlant de Sumbul, elle a affirmé à Shiv Thakare qu’elle aussi était une fille et qu’elle ne pouvait jamais s’amuser de la sorte, les internautes s’en prennent à la renommée d’Imlie et l’appellent au double standard. Sumbul dit: “Main ladki hoke aisi masti nahi karti hun. Mere se nahi ho sakti.” Les combats de chat de Tina et Sumbul ont été le point culminant de Bigg Boss et leurs fan clubs se livrent souvent à une guerre des mots alors qu’ils soutiennent leur célébrité respective.

Et maintenant, les internautes partagent la vidéo de Sumbul donnant une fessée à Fahmaan Khan avec sa jambe et la critiquent pour avoir jugé Tina Datta. VJ Andy, qui a suivi religieusement l’émission, a également critiqué Sumbul pour son jugement et l’a interrogé sur son geste envers Fahmaan Khan. Fahmaan et Sumbul seraient en couple et le jour où il est entré dans la série, leur chimie crépitante a attrapé beaucoup de globes oculaires et Sumbul est devenu une personne changée depuis lors. Son jeu s’est amélioré et aujourd’hui, elle a réussi à rester dans la maison jusqu’à la fin.