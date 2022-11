Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer a reçu beaucoup de soutien de la part de ses fans et de ses proches après avoir été déclarée obsédée par Shalin Bhanot dans la série. Mais l’entrée de Fahmaan Khan pour une journée a tout changé. Cependant, hier soir, l’épisode ka vaar du week-end a encore une fois déclenché ce débat où les téléspectateurs ont vu les parents de Shalin, Sumbul et Tina se livrer à un débat et à la fin, le père de Sumbul s’est excusé pour ses mots “ kamine ” qu’il a utilisés pour Shalin et Tina dans le spectacle.

Les téléspectateurs n’étaient pas très satisfaits de cette rencontre parents-enseignants et même les acteurs de la télévision qui ont été de fervents fans de l’émission n’aimaient pas le concept d’implication des parents. Urvashi Dholakia est l’un d’entre eux. L’actrice de Naagin 6 s’est rendue sur Twitter et a partagé son opinion sur les parents entrant dans la série pour un débat et a pris un coup indirect sur l’âge de Sumbul. “J’espère que c’est la dernière fois que nous voyons une réunion parents-enseignants sur #le chef ..si une telle intervention continue, je pense que le format de l’émission devrait également inclure l’âge légal de 25 ans et plus pour participer désormais !”

J’espère que c’est la dernière fois que nous voyons une réunion parents-enseignants sur #le chef ..si une telle intervention continue, je pense que le format de l’émission devrait également inclure l’âge légal de 25 ans et plus pour participer désormais ! @CouleursTV @justvoot @VootSelect #BiggBoss16 Urvashi Dholakia (@Urvashi9) 26 novembre 2022

Gauahar Khan, qui a été extrêmement vocal cette saison, a également affirmé que c’est le père de Sumbul qui gâche son jeu et devrait immédiatement arrêter son intervention.

Quelqu’un, s’il vous plaît, dites à papa qu’il lui cause trop de dégâts dans l’émission ! ?? Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 26 novembre 2022

Salman lui a également suggéré de garder son calme et de laisser sa fille jouer car elle a son propre esprit. Maintenant, nous nous demandons si cela va changer le jeu de Sumbul.