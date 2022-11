Bigg Boss 16 : Urvashi Dholakia et Gauahar Khan félicitent Shiv Thakare pour sa gestion mature et humaine de la dépression de Sumbul Touqeer [Read Tweets]

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer a fait une grave dépression après que Shalin Bhanot et Tina Datta aient perdu leur calme en écoutant l’appel téléphonique de son père contre eux. Toute la maison est passée en mode panique après avoir vu cette situation incontrôlable dans la maison, mais c’est un homme qui s’est démarqué et c’est Shiv Thakare. Il a gagné des millions de cœurs avec son geste humain pour Sumbul qui a failli faire une crise de panique après avoir vu l’agression de Shalin et Tina contre elle.

L’ensemble du spectateur de Bigg Boss 16 claque Shalin et Tina et loue Shiv pour s’être démarqué et avoir fait preuve d’humanité. Shiv était comme un frère aîné pour Sumbul dans la maison. Gauahar Khan, Urvashi Dholakia et bien d’autres ont félicité Shiv pour son geste envers Sumbul.

Corriger ! Il était vraiment raisonnable https://t.co/DMeq3GJkzv Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 24 novembre 2022

Comment dorment-ils avec leurs décisions injustes ?????? Jhund ka décision lete hain .. dirigeants jhund mein nahi aate . Intimidateurs !!!! Kaahe ka sanchalak agar conscience salut nahi hai #bb16 Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 24 novembre 2022

Malheureusement, le père de Sumbuls a lui-même mis une cible sur Sumbuls ! Il a détruit sa perception par lui-même. Je me sens mal pour elle . Elle est trop soumise aux jugements des gens ! Tout le monde s’en prend à elle ! Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) 24 novembre 2022

Après l’épisode d’aujourd’hui, je peux honnêtement dire que si l’un de ces candidats doit avoir peur d’un concurrent fort, c’est Shiv ! ?? il est le plus fort dans ce domaine à partir de maintenant! Jiska Poora fayda uski gang utha rahi hai @CouleursTV @VootSelect @justvoot #BiggBoss16 Urvashi Dholakia (@Urvashi9) 24 novembre 2022

Dans la promo à venir, nous avons vu comment Fahmaan Khan a fait une entrée folle et a renversé les rôles. Depuis la promo de Fahmaan étreignant Sumbul lors de son entrée dans la maison, #Sumaan est à la mode et les fans ont hâte de voir comment il transformera le jeu pour Sumbul.