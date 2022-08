Bigg Boss 16 : Urfi Javed fera partie de la téléréalité de Salman Khan après une sortie terne dans Bigg Boss OTT ?

Bigg Boss 16 fait beaucoup de nouvelles. Le dernier nom qui circule est celui d’Urfi Javed. Buzz est qu’elle a été approchée et est en pourparlers avec les créateurs de la téléréalité à succès. Dans le passé, elle a fait des émissions comme Bepannaah et Yeh Rishta Kya Kehlata Hai à la télévision. Son passage sur Bigg Boss OTT était extrêmement oubliable. Elle a été la première personne à être éliminée. Après sa sortie, elle a blâmé Zeeshan Khan. Elle a dit que son amitié avec le beau gosse s’était avérée coûteuse et que cela avait conduit à sa sortie. L’ascension d’Urfi Javed vers la gloire s’est produite après cette émission, principalement en raison de sa garde-robe. Dernièrement, ses déclarations passées sur Paras Kalnawat ont de nouveau refait surface.

Urfi Javed a fait la une des journaux pour ses vêtements. Qu’il s’agisse d’une robe faite d’épingles à nourrice ou d’une arnaque de Rihanna, elle sait attirer l’attention. L’apparence d’Urfi Javed comme celle inspirée récemment par la sirène sur la plage de Juhu a également laissé les gens émerveillés. Bien qu’elle soit fortement trollée, il ne fait aucun doute qu’Urfi Javed est l’une des personnes les plus reconnues sur les réseaux sociaux. Urfi Javed s’est également révélée être une grande gueule avec ses répliques aux opposants. Toutes ces qualités sont parfaites pour un concurrent de Bigg Boss.

Après sa sortie de Bigg Boss OTT, Urfi Javed a déclaré qu’elle avait lutté contre la honte des salopes depuis chez elle. L’actrice a révélé qu’elle était devenue déprimée après que sa carrière ait tout simplement refusé de décoller. Dans un passé récent, elle a également réalisé trois à quatre vidéoclips en punjabi. Urfi Javed a récemment fait une séance photo où l’on peut voir ses longs cheveux couvrant ses seins. Bigg Boss 16 sera diffusé à partir de la première semaine d’octobre. Certains des noms qui font le tour en tant que candidats sont Kanika Mann, Sanaya Irani, Baseer Ali, Munawar Faruqui et d’autres.