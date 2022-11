Bigg Boss 16: Un autre cas de violence physique alors que MC Stan et Shalin Bhanot se disputent la jambe blessée de Tina Datta

Il y a quelques semaines, Archana Gautam et Shiv Thakare étaient entrés dans une alternance verbale qui a ensuite tourné à la violence. Archana a été expulsée du Bigg Boss 16 pour son comportement violent. Et maintenant, un autre cas de violence physique a été signalé entre MC Stan et Shaleen Bhanot, ce qui a créé le chaos à l’intérieur de la maison de Bigg Boss 16.

Tout a commencé lorsque Tina Datta a glissé et s’est blessée à la cheville. Shaleen décide d’appuyer sur ses pieds pour l’aider à se sentir détendue et à l’aise. Mais Tina n’arrêtait pas de hurler de douleur. Ensuite, MC Stan a dit à Shalin que si elle n’était pas à l’aise et ressentait de la douleur, il pouvait laisser le médecin la traiter correctement. Mais Shalin a insisté et a continué, disant qu’il savait comment gérer une telle blessure.

Cela a rendu MC Stan furieux et il a continué à lui lancer des injures. Shaleen s’est également mise en colère et a dit quelque chose de mal à propos de la famille du rappeur. Il est venu en courant vers Shaleen avec un objet de décoration dans ses mains et a bondi sur Shalin. Sajid Khan a tiré Shalin en arrière.

Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer Khan ont également sauté entre les deux et ont empêché MC Stan de devenir plus physique. Ils se sont également assurés de lui retirer l’objet de décoration. On dit maintenant que MC Stan pourrait faire face à une sorte de punition pour ses actions violentes. Salman Khan devrait suivre la classe du rappeur et décider de sa punition en conséquence.

Pendant ce temps, Sajid se met également en colère contre Archana qui refuse de rompre son sommeil et d’accomplir ses tâches ménagères. Elle continue de dormir et Sajid la punit pour ne pas avoir écouté le capitaine. D’autres colocataires rejoignent également Sajid et jettent ses bagages et autres effets personnels à l’extérieur de la maison.