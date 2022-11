Bigg Boss 16 : Umar Riaz UPSET avec Archana Gautam rentrant dans la maison après son comportement violent ; questions, ‘Pourquoi ce parti pris?’

Grand Patron 16 est aussi dramatique que les fans de la série s’y attendraient. L’émission de télé-réalité controversée a toujours été axée sur le drame, l’action, la romance et plus encore. Bigg Boss 16 a tout cela. Récemment, l’émission faisait la une des journaux alors que Archana Gautam a été éliminée de la série après son comportement violent envers Shiv Thakaré. Elle l’a attrapé par le cou et cela a conduit à son élimination. Pourtant, au cours du week-end ka vaar, elle a marqué une rentrée dans l’émission. Certains sont contents de la revoir, d’autres non. Concurrent de Bigg Boss 15 Oumar Riaz n’est certainement pas satisfait de la décision.

Umar Riaz est bouleversé par la rentrée d’Archana Gautam dans Bigg Boss 16

Prenant son compte Twitter, Umar Riaz a rappelé son élimination de Bigg Boss 15. Il a été éliminé à cause de son combat avec Pratik Sehajpal. Il a dit qu’il avait enfreint la règle et qu’on lui avait demandé de quitter la série. Mais avant cela, il a été poussé dans la piscine par Simba Nagpal et aucune mesure n’a été prise. Alors Umar Riaz a qualifié les fabricants de parti pris et s’est demandé pourquoi les règles étaient différentes pour lui et non pour Archana Gautam.

Alors #archana a été autorisée à entrer dans la maison après son expulsion pour violence présumée, mais pourquoi les règles étaient-elles différentes pour moi ? J’ai été poussé dans la piscine. Pas d’action! J’ai été poussé dans la tâche pour laquelle j’ai rendu la pareille, mais tout le blâme a été mis sur moi. Pourquoi ce parti pris ? @CouleursTV #bigboss16 Umar Riaz (@realummariaz) 14 novembre 2022

Au cours du week-end Ka Vaar, Salman Khan a réprimandé Shiv Thakare pour avoir provoqué Archana Gauatam à un degré où elle a perdu son calme et l’a chargé. C’est Shiv qui a décidé qu’elle devait être éliminée de la série. Archana l’a même supplié mais la décision n’a pas changé.