Bigg Boss 16 : Tina Dutta fait des révélations choquantes sur Shalin Bhanot ; ce dernier dit à Bigg Boss, ‘mujhe yeh ghar kaat raha hai’

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Shalin Bhanot perd son calme et entre dans la salle de confession pour exprimer sa colère. Dans la vidéo promotionnelle, on a vu Shalin demander à Bigg Boss si la pièce était insonorisée. Après avoir entendu un oui de Bigg Boss, Shalin commence à exprimer son angoisse et dit qu’il n’y a personne dans la maison à qui il peut parler. Il dit même ‘Mujhe yeh ghar kaat raha hai. Kaatne ko daud raha hai. Je perds ma merde en ce moment. Je ne peux pas faire ça. S’il vous plaît, sortez-moi du réseau. Il a ensuite été vu se cogner la tête contre le mur rembourré en raison de la frustration.

Depuis quelques jours, des bagarres et des disputes ont lieu avec Shalin. Il a récemment eu un combat majeur avec Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary. Priyanka et Shalin, qui étaient en bons termes plus tôt, se sont disputés après avoir pris le nom de Nimrit pour la tâche de capitaine. La réponse de Shalin a laissé Tina et Priyanka sous le choc.

Priyanka et Tina ont commencé à l’appeler “dogala” et même le personnage de Shalin a assassiné ce dernier. De plus, Tina a révélé certaines choses à propos de Shalin qui se sont produites à l’extérieur de la maison. Elle a dit que Shalin ne fermait pas exprès la porte des toilettes. Tina a même fait des commentaires personnels à son sujet et le personnage l’a assassiné en impliquant son ex-femme pendant la dispute.