Bigg Boss 16 : Tina Datta veut quitter la série après la remarque « Ladke Se Chipakti Hai » de Shalin Bhanot ; les fans disent: “C’est la réalité de cet homme”

Bigg Boss 16 verra la nomination d’un nouveau capitaine demain. Shalin Bhanot surprendra et dira qu’il veut que Nimrit Kaur Ahluwalia reste capitaine. Cela va exaspérer Tina Datta et Priyanka Chahar Choudhary. Si elle conserve son titre de capitaine, Nimrit ira à la finale où nous aurons six concurrents. Tina Datta appellera Shalin Bhanot un homme «Dogla» (double face) qui médise sur les gens mais qui est autre chose au front. Shalin Bhanot et Priyanka Chahar Choudhary se sont disputés et nous nous demandons si cela a motivé cette décision.

La guerre va s’intensifier entre Tina Datta et Shalin Bhanot. Il dira qu’elle est double face et ne sait jouer qu’avec les garçons. Il sent qu’il fait référence à sa danse avec Shiv Thakare. Tina Datta dira qu’elle veut le gifler. L’actrice dit qu’un homme comme lui qui ne pouvait pas maintenir la dignité de sa femme ne savait rien sur la façon de parler à une femme. Jetez un oeil à la promo ici….

Les fans de Tina Datta claquent Shalin Bhanot à gauche à droite et au centre. Ils parlent de la façon dont le beau gosse a tenté de cacher son passé devant l’actrice. Comme nous le savons, Dalljiet Kaur avait formulé de graves allégations de violence domestique contre lui. Jetez un œil aux tweets ici…

Arrêtez d’agir Shitl! n. Vous êtes dégoûtant et bon marché. Tina..beaucoup d’amour pour toi.#TinaDatta pic.twitter.com/OMQ4zzqNXM Shreya || Garçon paresseux (@thelazyfolk32) 17 janvier 2023

Oui, il peut baisser n’importe quel niveau bas pour le jeu. Insaan égoïste sans vergogne.#TinaDatta ? Nostalgique (@Nostagic14) 17 janvier 2023

Tina a eu tort d’inclure sa femme mais puis-je être honnête Shalin est un homme dégoûtant, remettant en question le personnage d’une fille que vous prétendez aimer est des hauteurs de bon marché.Cet homme peut NVR aimer quelqu’un qu’il est tellement égocentrique.Ce gaanvit est juste un image qu’il représente #TinaDatta ? Samayra (@Shilpi70782670) 17 janvier 2023

Les amateurs de jeux pourraient penser que Shalin Bhanot a basculé et a rendu le jeu intéressant. Nous pensons que c’est son mécontentement envers Priyanka Chahar Choudhary qui a conduit à cela. Voyons comment Farah Khan l’instruit sur Weekend Ka Vaar.