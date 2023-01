Bigg Boss 16 : Tina Datta, Shiv Thakare et les autres sont en sécurité cette semaine faute d’élimination ? Voici ce que nous savons

Salman Khanle spectacle Grand Patron 16 est devenu l’un des spectacles les plus populaires. Les concurrents ont été enfermés à l’intérieur de la maison pendant plus de 100 jours et maintenant la finale approche à grands pas. Le 12 février, les fans apprendront qui est le gagnant de l’émission. Ainsi, les nominations et les éliminations sont assez cruciales maintenant. Cependant, il est possible que cette semaine personne de Shiv Thakare, Tina Datta, Shalin Bhanot et d’autres seraient éliminés de la série.

Entertainment News : Pas d’élimination dans Bigg Boss 16 ?

Selon Bigg Boss Tak, quatre candidats ont été nominés cette semaine. Shalin Bhanot, Tina Datta, Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary sont dans la zone de danger. À travers les promos, les fans ont eu un aperçu de la tâche de nomination et c’était comme d’habitude, de nature très dramatique. Shalin Bhanot nomme Tina Datta et vice versa. Shiv nomme également Tina. Sumbul Touqeer Khan nomme Priyanka Chahar Choudhary. Mais une autre mise à jour de Big Boss Tak suggère qu’il n’y aura peut-être pas d’élimination cette semaine et que les concurrents seraient en sécurité. Actuellement dans les huit premiers sont Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, Tina Datta, Shalin Bhanot, MC Stan, Sumbul Touqeer Khan, Archana Gautam et Nimrit Kaur Ahluwalia.

Découvrez les tweets ci-dessous :

RUPTURE! Selon la source, il n’y aura probablement PAS D’EXPULSION cette semaine #BiggBoss16 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 24 janvier 2023

Candidats nommés pour cette semaine Shalin Bhanot Tina Datta Priyanka Chahar Choudhary Shiv Thakaré Commentaires ? – Qui va EXPULSER ?#BiggBoss16 #BiggBoss_Tak #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 24 janvier 2023

Il est également rapporté que ce serait Farah Khan qui animerait le Weekend Ka Vaar cette semaine à la place de Salman Khan. Elle a été une fan inconditionnelle de la série et il sera intéressant de voir sa réaction à tous les événements qui se déroulent dans la maison. Qui va gagner selon toi? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.