Bigg Boss 16 : Tina Datta revient après élimination ; Shalin Bhanot est brutalement exposée [Watch]

Après l’élimination de Tina Datta sur Weekend Ka Vaar avec Salman Khan, Bigg Boss 16 a donné aux téléspectateurs une tournure choquante. Les créateurs ont ramené Tina dans la série et Shalin Bhanot a été brutalement exposée devant elle.

Au cours du processus d’élimination, le sort des deux derniers candidats nommés Tina Datta et Sumbul Touqeer était entre les mains de Shalin Bhanot. Salman a apporté une tournure choquante en annonçant que Shalin a la possibilité d’appuyer sur un buzzer et de conserver Rs 25 lakh du total des prix gagnants au détriment de laisser l’expulsion se dérouler comme d’habitude.

L’autre option était de ne pas appuyer sur le buzzer et de sauver Tina et Sumbul de la menace d’expulsion au prix de renoncer à Rs 25 lakh du prix gagnant. Shalin a choisi de ne pas appuyer sur le buzzer. En conséquence, Tina a été éliminée de la maison après avoir reçu le moins de votes.

Après l’expulsion de Tina, Shalin a été vu en train de danser à l’intérieur de la maison et a même dit à Sreejita qu’il ne se souciait pas du tout de Tina. Il n’a même pas pris la peine de se sentir mal de son élimination en disant qu’il connaissait à peine Tina.

Alors que Shalin essayait de profiter de son temps à l’intérieur de la maison, Bigg Boss a donné une autre chance à Shalin de ramener Tina en appuyant à nouveau sur le buzzer au prix de renoncer à Rs 25 lakh du prix gagnant.

Et au moment où Tina entre à nouveau dans la maison Bigg Boss 16, elle claque brutalement Shalin pour ses doubles standards et le rappe pour avoir simulé sa connexion avec elle. Elle le réprimande également en lui demandant pourquoi il a appuyé sur le buzzer maintenant et pourquoi pas alors quand il en avait l’occasion. Elle lui a dit que si c’était elle à sa place, elle n’aurait pas pensé une seconde à le sauver de l’élimination.

La rentrée de Tina a apporté une nouvelle tournure à la série et il reste à voir comment son aigre amitié avec Shalin et son inimitié avec Sreejita se révéleront dans les jours à venir. Continuez à regarder cet espace pour les dernières mises à jour sur Bigg Boss 16.