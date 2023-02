Bigg Boss 16: Tina Datta regrette de s'être liée et d'avoir été liée à Shalin Bhanot dans l'émission Salman Khan; dit: "Si je ne l'avais pas rencontré..."

Grand Patron 16 n’est plus qu’à quelques jours de la grande finale ! Et beaucoup de noms populaires ont été expulsés de la série et ont perdu la chance de soulever le trophée. Et l’un des noms est Tina Datta. La beauté d’Uttaran était l’une des concurrentes les plus fortes de la maison de Bigg Boss 16. Cependant, son jeu s’est retourné contre elle et elle a finalement été expulsée de la maison. Tina Datta a eu un voyage tumultueux à l’intérieur de la maison de Bigg Boss. Elle a eu des moments très forts et aussi de très mauvais moments. Surtout, dans les deux derniers jours de son séjour. Elle a maintenant ouvertement exprimé son regret d’avoir noué des liens avec Shalin Bhanot sur le Salman Khan– spectacle hébergé.

Tina Datta regrette d’être liée à Shalin Bhanot dans Bigg Boss 16

Des étincelles ont volé entre Tina Datta et Shalin Bhanot lorsqu’ils sont entrés dans la maison de Bigg Boss 16. Shalin et Tina faisaient les gros titres dans Entertainment News pendant leur séjour dans la maison de Bigg Boss. Et même maintenant, ils font la une des journaux, Tina Datta a ouvertement déclaré qu’elle se repentait d’avoir noué un lien avec Shalin. Oui, tu l’as bien lu. Tina dit que si elle n’avait pas rencontré Shalin ou été amie avec lui dans la série, son parcours aurait été différent. L’actrice ajoute que Shalin a pointé du doigt son personnage et dans son agressivité, il a également tenté de la frapper une fois.

Tina Datta dit que son plan a échoué

Lorsque Tina a appris le vrai visage de Shalin Bhanot, elle a voulu le montrer à tout le monde, mais cela s’est retourné contre elle. Tina ajoute que Shalin est un bon acteur qu’une personne. Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais pensé que l’on puisse jouer aussi longtemps dans une émission de télé-réalité, mais Shalin Bhanot a prouvé qu’elle avait tort. “Il a agi pendant tant de mois. Chapeau à lui”, a déclaré Tina.

Consultez la dernière publication Instagram de Tina Datta ici :

Parlant de son parcours, Tina dit qu’elle est devenue plus forte depuis qu’elle n’a jamais cru pouvoir faire une émission comme Bigg Boss. Tina a parlé de survivre à beaucoup de choses, y compris la perte de son animal de compagnie. Maintenant, Tina Datta soutient la victoire de Priyanka Chahar Choudhary.