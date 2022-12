Bigg Boss 16: Tina Datta réduite aux larmes alors que Shalin Bhanot embrasse le joker Sreejita De [Watch Promo]

Les fabricants de Bigg Boss 16 apporteront demain le premier joker de la saison. Ce n’est autre que Sreejita De. L’actrice viendra d’une manière mystérieuse. Tina Datta et elle seront amenées à s’asseoir face à face. Sreejita De lui dira qu’elle dégage de l’énergie négative. Elle dit qu’elle exposera Tina Datta et s’assurera qu’elle est hors de la série. Tina Datta donnera également une réplique acérée. Quand elle entrera dans le spectacle, elle embrassera étroitement Shalin Bhanot. Cette scène de Shalin Bhanot et Sreejita De s’étreignant étroitement attirera l’attention de tous les colocataires. Nous verrons que Tina Datta se met à pleurer seule dans le jardin.