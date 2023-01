Bigg Boss 16 : Tina Datta fera ses débuts au cinéma en télougou après l’émission de Salman Khan

La candidate de la saison 16 de Bigg Boss, Tina Datta, a fait la une des journaux avec ses remarques audacieuses et sa révélation choquante dans l’émission de téléréalité de Salman Khan. Les téléspectateurs semblent l’aimer dans l’émission de téléréalité et son combat avec Shalin Bhanot est devenu le sujet de conversation de la ville. Nous avons d’excellentes nouvelles pour les fans de Tina et une grande raison pour que tout le monde se réjouisse. Récemment, on a appris que Tina avait été engagée pour jouer le rôle principal dans Durga Aur Charu. Maintenant, il y a les derniers rapports qui indiquent que Tina a été encordée pour un prochain film du Sud. Oui, tu l’as bien lu!

Selon les récents rapports de Mid-Day, Tina fera bientôt ses débuts en télougou. Elle jouerait le rôle d’une fille obéissante d’un riche politicien qui tombe amoureux d’un garçon qui travaille pour son père. L’histoire du film sans titre tourne autour d’un couple qui vient de différents milieux familiaux. Le film sera témoin d’un drame majeur et gardera les téléspectateurs accrochés aux écrans.

Tina a acquis une grande renommée avec le spectacle Uttaran et a joué le rôle d’Ichcha dans la série dramatique. Elle a même reçu le prix de la meilleure actrice. Elle a ensuite participé à l’émission de téléréalité basée sur les cascades Khatron Ke Khiladi 7. Maintenant, elle est revenue sur le petit écran avec Bigg Boss. Apparemment, Tina est la deuxième candidate la mieux payée de la saison Bigg Boss 16.