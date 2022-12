Bigg Boss 16 : Tina Datta et Sumbul Touqeer Khan se disputent verbalement ; l’ancien l’appelle “inexistante et invisible”

La saison 16 de Bigg Boss a été témoin d’un drame à haute tension et l’intensité ne cesse d’augmenter de jour en jour. Les concurrents se livrent à des combats ibn et gardent les audiences accrochées aux écrans. Eh bien, récemment, Tina Datta et Sumbul Touqeer Khan sont entrés dans une vilaine prise de bec et ont laissé tout le monde choqué par leurs accusations. Eh bien, les deux qui étaient de bons amis auparavant sont devenus des ennemis au fil du temps.

Tina et Sumbul se sont tous les deux disputés pour une ration principalement de chocolats. Tina a interrogé l’ancien capitaine Sumbul sur les chocolats et ce dernier a répondu qu’il n’y avait que deux paquets de chocolats qui leur avaient été envoyés. En un rien de temps, Tina a perdu son calme et a accusé ses colocataires de voler des chocolats.

Sumbul a appris les accusations que Tina avait portées contre elle et n’a pas pris le temps de la riposter en lui demandant d’arrêter de se battre pour des choses aussi stupides. Tina a dit à Sumbul de ne pas élever sa voix contre elle. Les choses ont mal tourné lorsque Tina a qualifié Sumbul de “inexistant et invisible” pour tout le monde dans la maison. Les colocataires ont fait de leur mieux pour calmer Tina et Sumbul.

Les deux ont continué à se battre et ont créé un chahut à l’intérieur de la maison. Plus tard, Tina s’est même disputée avec Ankit Gupta et a soulevé des questions sur son capitanat. Plus tard, elle s’est même battue avec Shalin Bhanot pour son comportement passé. Elle a même dit qu’elle n’était plus intéressée à être amie avec lui. Il a été rapporté qu’Abdu Rozik a été éliminé de l’émission de téléréalité de Salman Khan pour des raisons médicales et qu’il reviendra dans quelques jours. Les créateurs ont ajouté deux nouvelles entrées joker Vikkas Manaktala et Sreejita De dans le spectacle. Bigg Boss 16 a été prolongé jusqu’en février en raison de sa forte demande. MC Stan, Archana Gautam, Sreejita De, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sajid Khan, Vikkas Manaktala, Priyanka Choudhary, Ankit Gupta, Shalin Bhanot, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan, Soundarya Sharma et Shiv Thakare se battront pour le trophée.