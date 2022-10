Bigg Boss 16: Tina Datta et Sreejita De se disputent après avoir été interrogées par Bigg Boss sur leur “amitié” [Watch]

Alors, Grand Patron 16 commencé hier soir. Salman Khan est également revenu en tant qu’hôte et mentor pour la saison. Il a accueilli 16 candidats sur scène et les a envoyés dans la maison de Bigg Boss. La soirée de la grande première de Bigg Boss a été très rapide mais froide. Il y a eu deux incidents qui ont eu lieu sur la scène de Bigg Boss 16 qui ont choqué les fans. Premièrement, Sadjid Khan s’est présenté comme candidat et deuxièmement, Uttaran actrices Tina Datta et Sreejita De les deux sont des concurrents de la saison. Maintenant, dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Bigg Boss affrontera Sreejita et Tina à propos de leur amitié.

Tina Datta et Sreejita De se disputent devant Bigg Boss

Eh bien, dans la dernière promo publiée par la chaîne sur leur compte Instagram officiel, nous voyons Bigg Boss appeler Tina Datta et Sreejita De. Tina Datta et Sreejita De ont travaillé ensemble à Uttaran et également sur d’autres émissions par la suite. Ils ont été amis mais il y avait des rapports d’une guerre froide entre les deux. Alors que les deux dames sont entrées harmonieusement dans la maison Bigg Boss 16, Bigg Boss a eu l’impression que tout n’allait pas bien entre les deux.

Dans la prochaine promo de Bigg Boss 16, nous verrons Bigg Boss demander à Tina Datta et Sreejita De, la vérité sur leur lien. Il semble qu’il affrontera les deux candidats sur leur véritable lien et la prétendue guerre froide. Alors que Tina maintiendra qu’ils sont amis, Sreejita soulignera encore une fois que Tina veut que tout soit conforme à son souhait et à son commandement. Tina les appelle des petits problèmes. Avant d’entrer dans la maison, Salman Khan avait demandé à Tina et Sreejita d’énumérer les bonnes et les mauvaises choses à leur sujet. Alors que Tina a dit que Sreejita ne répondait jamais à son appel, Sreejita l’a qualifiée de dominatrice.

Découvrez la dernière promo de Bigg Boss 16 ici :

Parlant de la guerre froide entre les deux dames, des reportages ont indiqué que sur les tournages d’Uttaran, les deux ne s’entendaient pas très bien. Il y a eu des rapports d’affrontements entre ego, etc. Voyons si leur animosité continue ou si leur lien se renforce à l’intérieur de la maison de Bigg Boss.