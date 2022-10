Bigg Boss 16 : Tina Datta dit qu’elle va être « réelle, sans filtre » ; parle d’amitié, d’amour et de confiance

Big Boss 16 : L’émission de téléréalité Bigg Boss 16, hébergée par Salman Khan, verra un nouvel ensemble de célébrités qui resteront dans la maison extravagante conçue comme un cirque vintage. Conçue par le cinéaste Omung Kumar de la renommée de Mary Kom et sa femme Vanitha, la maison a été conçue comme un cirque et porte l’inscription “Bienvenue au cirque” à l’entrée.

Des clowns au carrousel, la maison a tous les composants d’un cirque avec des dessins détaillés et complexes du thème vu dans tous les coins et recoins.

Les candidats pour la nouvelle saison incluent le cinéaste Sajid Khan, l’acteur de télévision populaire Shalin Bhanot, la star d’Uttaran Tina Datta, sa co-vedette de la même émission Sreejita De, le chanteur-musicien tadjik Abdu Rozik, les acteurs Nimrit Kaur Ahluwalia, Gautam Vig, Priyanka Choudhary , Ankit Gupta et Archana Gautam. Les autres candidats incluent l’interprète de scène Gor Nagori, Shiv Thakre, la gagnante de Bigg Boss Marathi 2, Manya Singh, la finaliste de Miss India 2020, l’actrice Bhojpuri Soundarya Sharma, Sumbul Touqeer, connue pour son émission Imlie, et le rappeur MC Stan .

Bigg Boss 16 a été diffusé sur la chaîne Colors samedi soir (1er octobre).

Avant le début de la saison, nous avons eu l’occasion d’interagir avec la candidate Tina Datta. Un nom populaire dans les ménages indiens, beaucoup se souviennent encore de Tina comme Ichcha de l’émission Uttaran très populaire de Colors TV. Ainsi, avant que Tina n’entre dans la maison de Bigg Boss 16, nous lui avons posé quelques questions sur sa stratégie, ses forces et ses faiblesses et si elle serait ou non ouverte à l’amitié et/ou à l’amour dans la maison. Ci-dessous quelques extraits :

Q. La nouvelle que vous êtes l’un des concurrents de Bigg Boss 16 a suscité beaucoup d’attentes. Pensez-vous que ce sera votre retour parfait à la télévision après avoir participé à Box Cricket League 4 en 2019 ?



Réponse : Si les attentes sont élevées, la responsabilité m’incombe de les livrer. Après Dayaan, j’étais occupé avec Naxalbari puis des projets internationaux mais oui ça fait un moment et je suis excité.

Q. Qu’est-ce qui vous a fait dire oui à Bigg Boss 16 ?



Réponse : Bigg Boss est l’émission de téléréalité la plus difficile de la télévision indienne. Honnêtement, j’ai toujours pensé que je ne pouvais pas mais il arrive un moment dans la vie où il faut prendre des risques, il faut relever des défis et je pense que cette année est cette année où tout s’est mis en place. Je suis un survivant, quelqu’un qui est indépendant depuis un très jeune âge et donc je sais que ce défi aussi est quelque chose que je peux surmonter avec brio.

Q. Selon vous, quelle sera votre plus grande force et votre plus grande faiblesse à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 ?



Réponse : Ma plus grande force est mon attitude indépendante. J’ai vécu seule pendant tant d’années et j’ai appris à survivre. C’est cette croyance de survivant qui m’a permis de continuer et me permettra de continuer. Quant aux faiblesses, eh bien je suis humain et je ne suis pas parfait. C’est un spectacle où vos imperfections sont d’autant plus gonflées mais je suis sûr que mon public m’aimera malgré mes imperfections parce que je vais être réel et sans filtre.

Q. Quelle sera votre stratégie ? Dans quelle mesure serez-vous ouvert à l’amitié, à l’amour et à la confiance envers les autres candidats ?







Ans : Pouvez-vous jamais élaborer des stratégies pour ce spectacle ? Comme je l’ai déjà dit, je prévois d’être juste le vrai moi et de faire partie d’un spectacle qui me défiera d’une manière qu’aucun autre travail n’a eu dans le passé. En cours de route, je trouverai des amitiés et je suis ouvert à cela, mais avec cela, je sais que j’ai survécu seul pendant si longtemps et je dois donc faire attention à la confiance, car ce jeu peut devenir délicat.

Q. Bigg Boss est une émission de téléréalité dans laquelle les candidats, dans diverses circonstances, sont censés révéler parfois beaucoup de choses sur leur vie personnelle… Êtes-vous prêt à vous débarrasser de toutes vos inhibitions et à parler de votre vie personnelle à la télévision nationale ?

Réponse : Je pense qu’en tant qu’acteur, il n’y a pratiquement rien que le public ne sache sur vous. Nos vies sont des livres ouverts, et je n’ai jamais vraiment caché de choses pour commencer.

Q. De plus, les abus, les controverses et les bagarres font partie intégrante de cette émission de téléréalité. Comment comptez-vous y faire face ?



Réponse : Est-il toujours facile de faire face à une telle négativité ? Ce n’est jamais le cas. Mais alors c’est le format, c’est le défi. Et moi aussi j’apprendrai à survivre et je deviendrai une personne plus forte mentalement.

Q. Y a-t-il d’anciens candidats que vous considérez comme votre référence pour participer à Bigg Boss ?



Réponse : Il y en a eu tellement qu’il serait injuste d’en nommer un ou deux au-dessus des autres. La dynamique est différente chaque année et donc je pense que tous ceux qui ont fait le show, chapeau bas, ce n’est pas facile.

Q. Selon vous, les ex-concurrents ont-ils déshonoré l’émission ?



Ans: Aucun parce que ce spectacle est très très difficile.

Q. Avez-vous regardé Bigg Boss 15 ? Qu’avez-vous pensé de la performance de Tejasswi Prakash et pensez-vous qu’elle méritait de gagner ?



Ans: J’ai vu des parties de la plupart des saisons. Laissez le public décider de son gagnant. J’ai confiance en eux et je ne suis personne pour remettre en question leur choix.

Q. L’animateur de l’émission, Salman Khan, est connu pour son style d’animation épique. Êtes-vous prêt pour du pyaar et du phatkar de la superstar ?



Réponse : Je suis super excitée de le rencontrer. Il est l’une des principales raisons pour lesquelles la plupart d’entre nous font un clin d’œil à la série. Je l’aime pour l’hôte qu’il est et j’ai toujours été fan de la façon dont il a encadré les candidats.

Q. Enfin, quelle est l’importance pour vous de gagner Bigg Boss 16 ?



Ans: Bien sûr, c’est très très important. Je ne crois pas qu’il faille participer à une compétition, je ne gagnerai pas et je suis toujours là pour gagner.