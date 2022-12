Bigg Boss 16 : Tina Datta dit à Salman Khan qu’elle a dit “Je t’aime” à Shalin Bhanot en tant qu’amie ; pleure se sentir seul à l’intérieur de la maison [Watch]

La nouvelle de l’élimination de Tina Datta de Bigg Boss 16 a pris d’assaut les médias sociaux. Vendredi Ka Vaar épisode, Salman Khan a appelé Tina dans la salle de confession pour parler de ses problèmes. Et au choc de tous, Tina a fait une révélation surprenante sur sa prétendue relation amoureuse avec Shalin Bhanot.

Alors que Salman réprimandait Tina pour avoir fait référence à des amis et ne pas s’occuper elle-même des problèmes de la maison, Tina a exprimé ses inquiétudes sur la façon dont son lien avec Shalin est décrit à l’extérieur de la maison. Salman l’a informée qu’il n’y avait aucun moyen que sa relation avec Shalin soit considérée comme amicale autre que romantique.

Tina a alors dit à Salman qu’elle considérait Shalin comme son amie. Salman l’a répliquée en disant qu’elle avait elle-même dit “Je t’aime” à Shalin à l’intérieur de la maison. À quoi, Tina a répondu qu’elle l’avait dit en tant qu’amie et qu’elle ne connaissait même pas beaucoup Shalin en tant que personne, ajoutant qu’elle ne pouvait pas être impliquée avec lui de manière romantique. Cependant, Salman lui a dit que Shalin devait l’avoir prise “Je t’aime” de manière romantique et non comme une amie.

Elle a ensuite pleuré de se sentir seule à l’intérieur de la maison et s’est plainte que personne ne lui parle vraiment. Elle a dit qu’elle voulait quelqu’un avec qui partager ses sentiments. Salman l’a interrompue et a essayé d’expliquer que jouer seul et être fort est ce qui fait un gagnant.

Alors que les informations sur l’élimination de Tina de Bigg Boss 16 continuent de secouer les médias sociaux, il y a des spéculations selon lesquelles Tina sera emmenée dans la salle secrète. Tina a été nominée aux côtés de noms tels que MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Touqeer.