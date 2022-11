Bigg Boss 16 : Tina Datta BFF Aditi Sharma reproche à Sajid Khan d’avoir humilié son travail ; dit, ‘Montrer karta hai aapki personnalité kaisi hai’

Bigg Boss 16 a été un spinner TRP cette année. Tina Datta est l’une des meilleures candidates de l’année. La saison est un succès en raison de la nature non filtrée des concurrents. Récemment, Sajid Khan a déclaré à Sumbul Touqeer que Tina Datta avait peur des nominations car elle n’avait aucune pertinence à l’extérieur. Il a dit que son émission s’était terminée il y a sept ans. Sajid Khan a déclaré à Sumbul Touqeer qu’elle était la propriété la plus chaude. Son père a également déclaré que les gens du monde entier votaient pour elle. Ce n’est pas la première fois que Sajid Khan rabaisse les acteurs de la télévision. Il les a qualifiés par jour d’acteurs, et leur a fait des commentaires plutôt méchants.

L’actrice Aditi Sharma, qui est une amie proche de Tina Datta, a critiqué Sajid Khan. Elle a dit qu’il n’est pas inhabituel pour les gens de Bollywood de mépriser l’industrie de la télévision. Aditi Sharma a déclaré: “Oui, les gens essaient de mépriser les gens qui travaillent à la télévision. Sans savoir à quel point les téléspectateurs ou les artistes en général travaillent dur. Ce ne sont pas seulement les acteurs qui travaillent dans des films ou sur le Web, mais même s’il s’agit d’un clip vidéo. ou la télévision, il ne faut pas le mépriser. Parce qu’il est important de comprendre ou d’apprécier un acteur.

L’actrice de Jadu Hai Jinn Ka a déclaré qu’aucun artiste n’a réussi sur un plateau et sans sa part de lutte. Elle a dit que les efforts doivent être appréciés et non méprisés. En colère, Aditi Sharma a déclaré que les gens peuvent être méchants et rabaisser les autres. Elle a dit que ce genre d’attitude reflète l’état d’esprit des gens. Aditi Sharma a déclaré: “Chahe wo Sajid Khan ho ya koi bhi acteur ho ya producteur ho. Ils devraient comprendre que des millions de personnes viennent ici pour devenir acteurs, par bante hai kuch gine chune. Kisiko rabaisse karna ya démoralise karna sahi nahi hai (si c’est Sajid ou n’importe quel acteur ou producteur, ils devraient savoir que des millions de personnes aspirent à une carrière d’acteur. Seuls quelques privilégiés obtiennent une pause. Il n’est pas juste de rabaisser ou de démoraliser qui que ce soit).