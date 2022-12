Bigg Boss 16: “Tina Datta aime les hommes riches, abandonnera Shalin Bhanot” affirme que Sreejita De prend des fouilles désagréables

Bigg Boss 16: Tina Datta est à la mode depuis le matin alors que ses fans ont apporté un énorme soutien à l’actrice d’Uttaran après que la nouvelle lui soit parvenue, elle est expulsée de l’émission de Salman Khan. Sreejita De est entrée en tant que joker et comme promis, elle a commencé à cibler Tina Datta et a d’abord exposé en disant que son amour pour Shalin Bhanot. Et depuis que Sreejita a fait une entrée, elle parle derrière son dos et dans l’une de ses conversations avec Nimrit Kaur Ahluwalia, Sreejita allègue que Tina dans l’une des conversations avec ses amis a révélé qu’une fois, elle parlait à leurs amis communs et elle louait comment son partenaire d’amis était super riche et a affirmé que sa famille était chargée.

Bien que Tina ait été constamment qualifiée de fausse pour avoir vu à huis clos, je pense personnellement qu’elle était consciente de la caméra et avait peur de ne pas associer son nom à quelqu’un. #TinaDatta ? Garima Anurag (@GAnurag11) 9 décembre 2022

Bien que Tina ait été constamment qualifiée de fausse pour avoir vu à huis clos, je pense personnellement qu’elle était consciente de la caméra et avait peur de ne pas associer son nom à quelqu’un. #TinaDatta ? Garima Anurag (@GAnurag11) 9 décembre 2022

Sreejata raconte : “Ensuite, elle (Tina) a dit que vous devriez toujours trouver un gars qui est super riche. Alors maintenant, je vais demander à Shalin que si vous êtes complètement chargé, vous avez une chance dans la vie de Tina dans le monde extérieur. Sinon, finissez-en ici. Tumhara toh katne waala hai bahar (elle vous abandonnera).” Il y a un fort buzz tendu Tina a été expulsée de la maison mais il est également affirmé qu’elle ne sera peut-être pas expulsée mais sera envoyée dans la pièce secrète. Alors que les fans de Tina Datta ont menacé d’arrêter de regarder l’émission si elle était expulsée cette semaine.