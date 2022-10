Bigg Boss 16: Tendances ‘PRIYANKA WINNING HEARTS’ alors que les fans de Priyanka Chahar Choudhary s’extasient sur le fait qu’elle soit ‘Fearless’ dans l’émission

Priyanka Chahar Choudhary est devenue célèbre avec sa performance en tant que Tejo à Udaariyaan. Il ne fait aucun doute qu’elle a de nombreux fans, et ses fans ont été bouleversés lorsqu’ils ont appris que l’actrice quittait Udaariyaan après le saut. Cependant, Priyanka est rapidement entrée dans la maison Bigg Boss 16 et fait actuellement sa marque dans l’émission de téléréalité. De sa camaraderie avec Abdu Rozik à sa chimie avec Ankit Gupta, tout ce qui concerne Priyanka est aimé par ses fans.

Eh bien, sur Twitter, “PRIYANKA WINNING HEARTS” est à la mode et ses fans la qualifient d’intrépide. De toute évidence, la personnalité de l’actrice dans la série est aimée de ses fans. Découvrez les tweets ci-dessous

#PriyankaChaharChoudhary est intrépide, sans fausses obligations, sans prétention pour le jeu, jhund se matlab nahi, pas de chugli, tête forte et opiniâtre#PryAnkit aussi ? Certainement FTW si elle cont le même PRIYANKA GAGNE DES CŒURS RN je pense qu’elle est la plus forte en #BiggBoss16 pic.twitter.com/UcnfNx9NHN — Zayn__ ?? (@Zayn___01) 7 octobre 2022

Elle a toutes les qualités de gagnant

~ intrépide, opiniâtre, généreux, direct PRIYANKA GAGNE DES CŒURS pic.twitter.com/RGd8C9fPwE — Inayat (@stan_account___) 6 octobre 2022

Une fille de Jaipur qui a commencé son travail en 2016 à partir de clips vidéo gagne maintenant les cœurs de BiggBoss16 ?

La vérité que ce slogan gère >>> PRIYANKA GAGNE DES CŒURS pic.twitter.com/oXBW346gsK – Avika ?? (@MsAvikaKaur) 6 octobre 2022

Priyanka et Ankit étaient considérés comme Tejo et Fateh à Udaariyaan. Leur chimie dans la série a été appréciée de tous, et maintenant, leurs fans sont super excités de les voir dans Bigg Boss 16.

Il a été rapporté que Priyanka et Ankit sortaient ensemble dans la vraie vie, cependant, dans la série, ils ont affirmé qu’ils étaient de très bons amis. Eh bien, il sera intéressant de voir si cette amitié se transformera en romance dans Bigg Boss 16 ou non.

Alors que Priyanka est très bien vue dans la série, Ankit n’a pas encore ouvert ses portes. On les voit principalement ensemble, et c’est ce que leurs fans adorent.