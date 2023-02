Bigg Boss 16 : Tendances « Audience Winner Sumbul » alors que Sumbul Touqeer Khan quitte la maison ; sa dernière danse et sa réaction à l’annonce gagnent les cœurs

Grand Patron 16est le dernier Week-end Ka Vaar épisode terminé il y a quelques minutes. Karan Johar était l’hôte du week-end dernier Ka Vaar, il a pris la classe de tout le monde à l’intérieur de la maison pour tout ce qu’ils ont fait. Karan Johar a fait tenir les colocataires dans le katghara et a partagé avec eux des problèmes discutant de tout leur voyage. Et après cela, Karan a annoncé l’élimination. Et Sumbul Toukir Khan a été expulsé de la maison. Shiv ThakaréSumbul Touqeer Khan et MC Stan ont été nominés pour les éliminations cette semaine. Sumbul est enfin sorti.

Sumbul Touqeer Khan est éliminé de Bigg Boss 16

Sumbul Touqeer Khan a été l’un des concurrents les plus discutés de Bigg Boss 16 et celui qui a fait la une des journaux dans Entertainment News. Et pendant les deux derniers jours, Sumbul était assez découragée et incapable d’affronter ses amis à l’intérieur de la maison de Bigg Boss. Elle se sentait très coupable et par conséquent, elle ne leur parlait pas et restait loin d’eux. Mais lorsque Sumbul a été annoncée gagnante, son véritable soulagement s’est vu sur son visage. Elle était heureuse et a embrassé Shiv Thakare et MC Stan tous les deux.

Public Gagnant Tendances Sumbul

Sumbul Touqeer Khan a un énorme fan suivant dans l’industrie. Elle était l’une des candidates les plus nominées de la saison. L’expulsion de Sumbul a déjà été annoncée par The Khabri et ses fans sont heureux qu’elle soit sortie de la maison. Ils ont même fait une tendance de Welcome Home Sumbul en ligne. Et maintenant, ils l’ont déclarée gagnante pour tout ce qu’elle a bravé à l’intérieur de la maison de Bigg Boss. Découvrez les tweets ici :

URA GEM SUMBYAA..LOVE U SWEETHEART PUBLIC GAGNANT SUMBUL annie (@annie75484191) 4 février 2023

ELLE EST POUR TOUJOURS GONNA ÊTRE CONNUE COMME CANDIDAT BB QUI ÉTAIT SI HEUREUX D’APPRENDRE PARLER DE SON EXPULSION ,,, bahar agayi apni ladki jashan manao ? PUBLIC GAGNANT SUMBUL #SumbulTouqeerKhan #BB16 pic.twitter.com/6f8oVLdlkx ? (@SweetsPOILSmea) 4 février 2023

Gagnant du public sumbul https://t.co/erNNT1UBX8 Savish (@Aarnav23) 4 février 2023

Quel voyage c’était chapeau bas pour elle. Fier fier fier de toi. -simmi PUBLIC GAGNANT SUMBUL simi ? (@MalviSamidha) 4 février 2023

Toute ma maison pleure encore même si nous sommes heureux. PUBLIC GAGNANT SUMBUL Areifa Khan (@Areifa Khan) 4 février 2023

Je ne regarde pas cette fausse émission depuis jeudi Mais je reçois toutes les mises à jour à son sujet Tq doux #SumbulSquad pour partager toutes les choses qui la concernent ? #SumbulTouqeerKhan PUBLIC GAGNANT SUMBUL ? ? (@BarbieGirl__12) 4 février 2023

Pardonnons aux gars du shivstan qu’ils aiment Sumbul. Les énergies ne mentent pas vraiment. Je voulais juste qu’ils soient exposés pour les bas râleurs. Et le dos râlant n traînant son père a été provoqué par les fabricants. Par pyaar toh hai? #ShivSumStan PUBLIC GAGNANT SUMBUL https://t.co/5qaAGOigim Kitty (@Kittypetrovaa) 4 février 2023

Son honnêteté gagne tout, fille tu es une véritable inspiration #SumbulTouqeerKhan BIENVENUE À LA MAISON SUMBUL SUMBUL DU GAGNANT DU PUBLIC https://t.co/gfomibJCNx Nammu (@nammu_tweetng) 4 février 2023

Khushi khushi gayi hamari Sumbul Gilt kam ho gaya uska ? Mon ALLAH vous bénisse Meri jaaaaan Duniya ki khushi mile Tumhe abhi à bas shuruaat hai bahar ki duniya mai aur bahot kuch hona baaki hai ?? On t’aime tellement Beaucoup d’amour ? PUBLIC GAGNANT SUMBUL#SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/4PfQWu41n9 Fahima Limbada ??? (@Fahima_Limbada_) 4 février 2023

Gagnant du public sumbul https://t.co/s5I9Lik7lf Savish (@Aarnav23) 4 février 2023

Je peux dire officiellement BIENVENUE À LA MAISON SUMBUL PUBLIC GAGNANT SUMBUL Bienvenue à la maison Sumbul (@honeyxfahmaan) 4 février 2023

Sumbul ka Expulsion bhi meilleur tha yar ?? PUBLIC GAGNANT SUMBUL Ni Ni (@NiNi50798546) 4 février 2023

Chemise toh haath me leke ghum Rahi Sapin kahegi pyaar ni h PUBLIC GAGNANT SUMBUL#FahmaanKhaan #SumbulTouqeerKhan #SuMaanForever https://t.co/TLJDTvA9Pd Priti Agrawal (@Pritialokagrwal) 4 février 2023

Sumbul n’a pas perdu la course aujourd’hui ! Elle a gagné le cœur des nations ! Elle est partie comme une reine, et j’en suis si fière ! PUBLIC GAGNANT SUMBUL #SumbulTouqeerKhan || #BB16 pic.twitter.com/nMyx9Yi4VD ???? ?????? ????????? ?? (@TeamSumbulFc007) 4 février 2023

Gagnant du public sumbul https://t.co/AuMJggo3mb Savish (@Aarnav23) 4 février 2023

Sumbul Touqeer Khana a eu sa dernière danse sur la chanson avant de quitter la maison. Elle a également pardonné et oublié celui qui lui avait fait du tort dans l’émission. Sumbul avait l’air vraiment heureux de quitter la maison.