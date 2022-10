Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer vient-il d’admettre qu’il est dans une relation stable ? Cette conversation avec Manya Singh laisse les fans curieux [Watch Video]

Bien que sa sortie n’ait pas été spectaculaire, Sumbul Touqeer fait l’actualité dans Bigg Boss 16. Tout d’abord, les candidats ont parlé du lien entre Shalin Bhanot et elle. Tina Datta a également expliqué comment Sumbul Touqeer avait une sorte de pyaar Ek Tarfaa pour le beau gosse. Cela a conduit son père à venir Weekend Ka Vaar. Il est venu et a critiqué Shalin Bhanot et Tina Datta pour avoir parlé de telles choses à propos de sa fille. Malgré cela, Sumbul Touqeer est ami avec le duo. Hier soir, nous pouvons voir une conversation où Manya Singh, Sumbul Touqeer et d’autres discutent de la façon dont les gens sont fous pour former des relations amoureuses à l’intérieur de la maison.

On voit Manya Singh demander à Sumbul Touqeer si elle a quelqu’un dehors. L’actrice hoche la tête. Elle ne répond ni par oui ni par non. Maintenant, ETimes a fait un rapport sur la façon dont les acteurs d’Imlie Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer se sont séparés quelques jours avant son entrée dans la série. Il semble que tous les deux soignent maintenant des cœurs brisés, selon ce rapport. Cependant, Fahmaan Khan a toujours soutenu qu’ils ne sont que de bons amis. Sur Ravivaar avec Star Parivaar, des acteurs comme Arjun Bijlani et Rupali Ganguly les ont taquinés à propos de leur brillant lien d’amis.

Ici, ils parlaient de l’ex-petite amie de Shiv Sumbul : si vous avez quelqu’un à l’extérieur, pourquoi regardez-vous à l’intérieur Manaya lui a demandé s’il y avait quelqu’un dehors pour elle Et elle a hoché la tête ?#SumbulTouqeerKhan #SumbulTouqeer#BB16 #BiggBoss16 #SuMaan pic.twitter.com/kQQmyt1DGp Iris Reine (@IrisQueen3) 17 octobre 2022

On dirait que Shiv Thakare parlait de son ancienne petite amie. Fahmaan Khan a déclaré que l’amour pour AryLie était naturel et qu’il trouvait formidable que les gens adorent quelque chose d’aussi beau. Il a dit qu’il n’essaierait jamais de l’arrêter ou de le réduire. Fahmaan Khan est le chef de file de la nouvelle émission de Colors Dharam Patni où Swarda Thigale a été encordée en tant que rôle principal féminin.