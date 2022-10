Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer tombe en panne alors que les co-concurrents l’appellent “choti” ; voici ce qu’elle a à dire

Sumbul Toukir est surtout connue sous son nom de personnage Imlie. Elle est l’une des stars les plus aimées de Grand Patron 16 et elle a reçu l’amour dès qu’elle est entrée dans le spectacle. Cependant, une récente promo de l’émission a rendu les fans de Sumbul tristes. Dans le court clip, posté par Colors TV, on voit la star devenir triste alors qu’elle raconte comment tout le monde dans la maison de Bigg Boss pense qu’elle est très jeune et ne sait rien du jeu.

Dans la vidéo, Sumbul aux yeux larmoyants dit que tout le monde pense qu’elle est jeune et innocente. Tout le monde pense qu’elle ne fait que sautiller partout. En voyant cela, sa collègue participante Gori Nagori lui fait comprendre, la motive et dit que si elle (Sumbul) pense comme ça, alors comment va-t-elle avancer et jouer dans le spectacle ? Elle doit faire de son mieux. Dans la promo, Sumbul dit en outre qu’elle ne pleurera pas mais qu’elle veillera à ce que les autres pleurent. Bien que, on dirait qu’elle est un bébé qui pleure. Auparavant, elle avait commis des erreurs en attribuant des chambres aux participants. MC Stan avait corrigé l’erreur commise par Sumbul qui avait bouleversé Gori.

Regardez la vidéo de Sumbul Touqeer pleurant ici :

Peu de temps après la sortie de la promo, de nombreux fans de l’actrice lui ont demandé de rester forte. Un utilisateur l’avait qualifiée de reine et avait déclaré qu’ils ne pouvaient pas la voir s’effondrer. Une autre fan a également écrit qu’ils étaient avec elle et qu’elle ne devait pas perdre espoir car c’est une femme forte et brillante.

Pendant ce temps, l’actrice crée également du bruit à cause de son équation avec Shalin Bhanot à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Dans l’un des épisodes récents, Tina Datta a également demandé à Shalin s’il se passait quelque chose entre eux deux, auquel l’acteur a dit qu’elle était une enfant et qu’il n’y avait rien en cuisine.