Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer, Tina Datta et les honoraires de ces autres concurrents vous feront JAW DROP

A venir Tamil film Sardarest sur le point de publier ce Diwalile 21 octobre, et le film a déjà généré un assez bon buzz, grâce à sa bande-annonce intrigante, vedette principale Kartiles multiples looks excitants de l’acteur, et sans parler de la série chaude dans laquelle l’acteur se trouve actuellement à la box-office. Cependant, sorti de nulle part, la superstar Shah Rukh Khanest attendu avec impatience Jawanréalisé par Atléeet co-vedette Nayanthara et Vijay Sethupathiqui arrive longtemps après, une année de nidification, a été inutilement traîné avec Sardar, après qu’un soi-disant analyste commercial et supposé cinéphile ait affirmé que les deux films avaient à peu près la même intrigue.

Un utilisateur de Twitter affirme que Sardar et Jawan ont la même histoire

Dans l’un de ses tweets, Christopher Kanagaraj, qui prétend être un contributeur clé (on ne peut que se demander comment) à Cinéma tamoul Le site Web d’informations sur le divertissement, FabFlickz, ainsi qu’un grand consommateur de films en plusieurs langues, ont écrit : “de Karthi #Sardar & Atlee’s #Jawan Rendume onnu thaan. Les deux sont dans la même histoire.” Découvrez son tweet ci-dessous :

de Karthi #Sardar & Atlee’s #Jawan Rendume onnu thaan. Les deux sont la même histoire. Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) 14 octobre 2022

Un utilisateur de Twitter prétend connaître le complot similaire de Sardar et Jawan

Dans un autre tweet, le même type a ajouté : “Papa – RAW Agent Son – L’agent de police papa est coincé dans un autre endroit/pays lors d’une mission (en raison du caractère de méchant), après des années, il vient se venger du méchant. Là, il rencontre son fils, puis Flashback..” Jetez un œil ici…

Papa – Agent RAW Fils – Police L’agent papa est coincé dans un endroit / pays différent lors d’une mission (en raison du caractère de méchant), après des années, il vient se venger du méchant. Il y rencontre son fils. Puis Flash-back.#Histoire Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) 15 octobre 2022

L’éditeur Ruben emmène ledit utilisateur de Twitter à l’école

Oh mon Dieu ?! ? Comment cela peut-il m’arriver ?!?@Chrissuccès Mais j’ai toujours aimé ta confiance mon frère?#ishtathukku https://t.co/hZAccvE1AM Editeur Ruben (@AntonyLRuben) 14 octobre 2022

De retour à l’école, la plupart d’entre nous m’incluent, je pensais que Thalaivar RajiniKANTH & Captain VijayaKANTH sont frères, à cause du facteur KANTH ? Puis j’ai grandi ? Peu peu sont encore coincés dans l’enfance ? Et en tant qu’agent RAW vechitu,#Ishtathukku RAW va adichu vidakoodaadhu ? https://t.co/tnrwmQ08Ak Editeur Ruben (@AntonyLRuben) 15 octobre 2022

Et je veux que quiconque fasse une capture d’écran de ce tweet et compare les deux histoires, après la publication ! Divertissement ah irukkum?#ishtathukku https://t.co/io3uZcLB92 pic.twitter.com/QqVjbHs5kA Editeur Ruben (@AntonyLRuben) 15 octobre 2022

Heureusement, l’éditeur Ruben, qui a travaillé à la fois sur Shah Rukh Khan star Jawan et Karthi star Sardar, a remarqué les tweets susmentionnés et a décidé d’appeler le gars tout en le scolarisant pour ses affirmations bizarres et complètement non vérifiées. Jetez un œil à ses tweets ci-dessus… J’espère que cela mettra fin à toutes les spéculations une fois pour toutes.