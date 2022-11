Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer, Soundarya Sharma et Archana Gautam envoyés dans la salle secrète ?

La saison 16 de Bigg Boss en est actuellement à sa cinquième semaine et les internautes ont des réponses mitigées aux disputes constantes, aux combats, aux fausses amitiés et aux angles d’amour montrés dans la série. Les colocataires donnent au public un contenu indispensable et se font troller pour diverses raisons. Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Bigg Boss a remis en question la capitainerie de Gautam Vig et a également qualifié sa relation avec Soundarya Sharma de fausse. Outre Bigg Boss, les concurrents de la maison ont également remis en question leur lien et les ont critiqués. Ce point de discussion a laissé les fans de Bigg Boss divisés.

Bigg Boss a récemment réprimandé Gautam et l’a renvoyé de la capitainerie après qu’il n’ait pas suivi les règles et accordé plus d’attention à Soundarya. Voici une mise à jour choquante sur Bigg Boss 16. Sumbul Touqeer Khan, Soundarya Sharma et Archana Gautam qui ont été nominés pour l’expulsion cette semaine dans le Bigg Boss 16 seront envoyés dans la salle secrète selon Tellychakkar. Oui, tu l’as bien lu!

Selon les sources de Tellychakkar, cette semaine, il n’y aura pas d’élimination car les lignes de vote sont fermées. Il semble que les créateurs de Bigg Boss 16 soient prêts à laisser leurs fans choqués avec une nouvelle tournure et une mise à jour. Selon certaines informations, une personne parmi les candidats nominés sera envoyée dans la salle secrète où elle sera là pendant quelques jours et observera le jeu des autres candidats. Cela aidera à changer la dynamique du jeu. Sumbul semble être expulsée du jeu car elle est incapable de comprendre le jeu pour le moment. Il y a des chances qu’elle soit envoyée dans la pièce secrète, mais il n’y a pas de confirmation pour la même chose.